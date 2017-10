Alior Bank zmienia bankowość w Rumunii

Rumuński oddział Alior Banku wprowadza na tamtejszy rynek usługi Telekom Banking – produkty bankowe dostępne w kanale internetowym i mobilnym, przez telefon, a także w całej stacjonarnej sieci sprzedaży Telekom Romania.

Celem strategicznego partnerstwa Alior Banku z rumuńskim operatorem telekomunikacyjnym Telekom Romania (z grupy Deutsche Telekom) jest oferowanie usług bankowych klientom indywidualnym w Rumunii oraz zapewnienie im najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu bankowości codziennej, a także produktów i usług łączących korzyści wynikające ze współpracy banku i firmy telekomunikacyjnej. Dla Alior Banku jest to kontynuacja modelu współpracy z T-Mobile, w znacznym stopniu bazująca na rozwiązaniach i technologii znanych klientom w Polsce oraz dostępnych jako T-Mobile Usługi Bankowe. Ważnym uzupełnieniem oferty będzie internetowy kantor walutowy – nowość na rynku rumuńskim. Telekom Banking to pierwszy na taką skalę projekt współpracy banku i firmy telekomunikacyjnej w Rumunii.

Wdrożenie naszych najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych na rynku rumuńskim to kolejny krok Alior Banku na drodze do grona najbardziej innowacyjnych banków w Europie. Korzystamy z naszych najlepszych praktyk z rynku polskiego oraz najbardziej innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez Alior Bank w Polsce, również w ramach naszej współpracy z T-Mobile. Chcę jednak podkreślić, że finalna oferta została przygotowana przez nasz rumuński oddział, tak by odnieść się przede wszystkim do tamtejszego rynku, potrzeb i oczekiwań klientów. Mamy ambitne plany i wierzymy, że razem z Telekom Romania osiągniemy je i z sukcesem będziemy się rozwijać na rumuńskim rynku, w którym dostrzegamy ogromny potencjał. W pierwszej kolejności zaproponujemy klientom konto, depozyty i internetowy kantor walutowy, w drugim kroku ciekawe produkty kredytowe. Ofertę będziemy sukcesywnie rozwijać – mówi Celina Waleśkiewicz, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za pion IT i operacji.

Cieszymy się, że poprzez nasze partnerstwo z Alior Bankiem staliśmy się liderem na rynku prostych i łatwych w obsłudze usług bankowych. Naszym celem jest dostarczanie produktów dostosowanych do nowej kultury IT&C, w której dzisiaj żyjemy. Zastosowanie wszystkich rozwiązań oferowanych przez nowe technologie pozwala wykorzystać możliwości uzyskania dostępu do dzisiejszych innowacji. Doświadczenie Alior Banku w innowacyjnej bankowości oraz technologiczna wizja Telekom Romania umożliwiły nam stworzenie takiej oferty usług bankowych dla klientów w Rumunii, która może ukształtować przyszłość rumuńskiego sektora finansowego i bankowego – mówi Miroslav Majoros, prezes Telekom Romania.