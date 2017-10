Krajowa SKOK: sytuacja sektora się poprawia

O dobrej kondycji sektora SKOK mówił niedawno wicepremier Mateusz Morawiecki. Z kolei Krajowa SKOK w wydanym dziś komunikacie podkreśla, że po wyłączeniu kas, którymi zarządzają komisarze z nadania KNF, kasy wypracowały za poprzedni rok dodatni wynik finansowy na poziomie 31, 2 mln złotych.

Krajowa SKOK odniosła się do cytowanego przez niektóre media raportu GUS.

Po pierwsze dotyczy on 2016 roku, po drugie podaje wartości uśrednione. Sytuacja poszczególnych kas jest różna i nie można jej uogólniać na cały sektor – wyjaśnia Mariusz Wielebski, rzecznik prasowy Krajowej SKOK.

Wielebski przypomina, że w podobny sposób o sytuacji sektora wypowiadają się przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego. O tym, że poszczególne kasy należy traktować i oceniać osobno oraz że ich sytuacja jest różna mówił podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych przewodniczący KNF Marek Chrzanowski. We wrześniu podobne stanowisko przedstawił wicepremier Mateusz Morawiecki.

Oczywiście w niektórych przypadkach, kilku SKOK-ów, podobnie jak w przypadkach kilku banków, doszło do udzielania kredytów w sposób niewłaściwy. Jednak cały sektor, podobnie jak cały sektor bankowy, to jest sektor, który trzyma się dobrze i patrząc na szczegóły całego tego procesu restrukturyzacji sektora SKOK-ów uważam, że Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi te działania we właściwy sposób – stwierdził Mateusz Morawiecki.