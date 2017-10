O jak słodko! Ceny cukru będą spadać

W październiku Unia Europejska zniosła limity produkcji cukru. W efekcie w najbliższych kwartałach ceny detaliczne cukru będą systematycznie spadać - prognozuje Jakub Olipra ekonomista z banku Credit Agricole

Z ostatnich dostępnych danych tj. za lipiec i sierpień wynika, że ceny hurtowe spadły o ok. 18 proc. Zdaniem ekspertów, to efekt uwolnienie produkcji cukru w UE.

Do tej pory ceny unijne były wyższe od tych światowych, a teraz będą równały do tych światowych – tłumaczy Olipra z Credit Agricole.

W ocenie Krajowej Spółki Cukrowej deregulacja spowoduje, że produkcja cukru zarówno w Polsce, jak i w całej Europie znacznie się zwiększy. W przyszłym roku dojdzie do wzrostu zapasów, a przez to do kontynuacji spadku cen hurtowych i detalicznych cukru.

Uwzględniając oczekiwane przez nas tendencje na globalnym rynku cukru prognozujemy, że cena cukru w Polsce na koniec 2017 r. wyniesie 1780 zł/t, a na koniec 2018 r. obniży się do 1540 zł/t. To na pewno odczują klienci w swoich portfelach – dodaje Olipra

W Polsce wstępne szacunki mówią o produkcji przekraczającej 2,2 miliona ton cukru przy konsumpcji około 1,7 miliona ton. W UE prognozuje się produkcję przekraczającą 20 milionów ton, przy spożyciu około 17 milionów ton.

Nadwyżka będzie musiała być wyeksportowana. Przy tak dużej nadwyżce podaży nad popytem oczywista jest presja na ceny, które niewątpliwie będą niższe niż obecnie. Również sytuacja na rynku światowym nie jest zbyt korzystna dla producentów cukru, gdyż ceny spadły do około 360 dolarów za tonę cukru białego – mówi w rozmowie z portalem wGospodarce.pl, Sandra Malinowska rzecznik prasowy Krajowej Spółki Cukrowej.

Jak dodaje Malinowska, rynek cukru po początkowym rozchwianiu musi się ustabilizować. Wówczas zacznie się dobra koniunktura dla tych producentów, którzy wykorzystają okres uwolnienia rynku do umocnienia swojej pozycji rynkowej.