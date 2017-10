Gospodarka rozwija się znakomicie

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się we wrześniu br. o 4,3 proc. – poinformował GUS. Z kolei produkcja budowlana wzrosła o 15,5 proc.

GUS podał kolejne dobre dane o gospodarce. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 4,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. W stosunku do sierpnia zaś wzrost wyniósł 6 proc.

To są dane nieuwzględniające czynników sezonowych. Jeśli zaś je wziąć pod uwagę, to wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu wyniósł 6,9 proc. w stosunku do września 2016, zaś w stosunku do sierpnia br, odnotowano spadek o 1,2 proc.

Nieźle wygląda także tempo wzrostu produkcji sprzedanej przedsiębiorstw budowlanych. Wzrosła ona we wrześniu br. o 15,5 proc., licząc do września 2016. Z kolei, jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 11 proc..

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie o 17,9 proc. wyższym niż we wrześniu ub. roku i o 0,3 proc. niższym w porównaniu z sierpniem br. - czytamy w komunikacie.

Co ciekawe, te dane okazały się nieco gorsze od prognoz analityków. Osiemnastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu wzrosła o 5,43 proc. Z kolei produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych miała być większa o 19,55 proc.

ISBNews, MS