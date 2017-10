Ile kosztuje elektryk w Polsce?

Najdroższy samochód elektryczny na polskim rynku kosztuje niemal milion złotych. Za najtańszy trzeba zapłacić tylko 50 tysięcy. PSPA i Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych w najnowszym raporcie sprawdzają ofertę e-pojazdów

Zestawienie zawiera specyfikację 42 pojazdów – 15 w pełni elektrycznych (BEV) i 27 hybryd typu plug-in (PHEV). Uwzględniono jedynie te samochody, które są stałej w ofercie polskich dilerów.

Nasi eksperci dokładnie przeanalizowali ofertę poszczególnych marek, weryfikując dane pojazdów z koncernami motoryzacyjnymi. Opisy samochodów zawierają podstawowe parametry, takie jak zasięg, emisja, cena czy gabaryty. Podajemy także pozostałe dane, m.in. związane z typem silnika i osiągami, baterią i czasem ładowania – mówi Jan Wiśniewski z Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL.

Ceny pojazdów w pełni elektrycznych zaczynają się od 53,200 zł. Tyle trzeba zapłacić za dwuosobowe Renault TWIZY. W środku zestawienia, po smartach (od 94,500 do 108,300 zł) i Volkswagenie e-up! (115,190 zł), plasują się liderzy rynku: Renault ZOE (od 121,900 do 134,900 zł) i Nissan LEAF (od 128,000 do 133,000 zł). Górny pułap to Hyundai IONIQ electric (149,900 zł), BMW i3 (162,100 zł) i najdroższy Volkswagen e-Golf (162,890 zł). Ceny hybryd plug-in zaczynają się od 147,000 zł (MINI Cooper S E Countryman ALL4).

Najdroższe jest Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, za które trzeba zapłacić niemal milion złotych (903,630 zł). Wszystkie pojazdy tego typu oferują zasięg na samej baterii napędzie elektrycznym od 30 do ok. 50 km.

Najmniejszym deklarowanym zasięgiem wśród aut w pełni elektrycznych dysponuje Renault TWIZY, które na jednym ładowaniu może pokonać 100 km. Najdalej zajedziemy Renault ZOE R90 Z.E. 40, czyli ponad 400 km – dodaje Jan Wiśniewski. – Nissan Leaf, w zależności od pojemności akumulatorów może przejechać od 199 do 250 km, Hyundai IONIQ electric pokona 280 km, Volkswagen e-Golf 300 km a BMW i3 312 km.

Wszystkie pojazdy elektryczne nie emitują C02 do atmosfery. Wśród hybryd najbardziej ekologiczna jest Toyota Prius Plug-in Hybrid, która emituje 23 g CO2 na km.

W ten sposób zwiększamy świadomość społeczną Polaków w zakresie niskoemisyjnego transportu, przekonując ich do zalet elektromobilności. Raport został udostępniony publicznie pod adresem elektromobilni.pl, jest także dostępny na stronie Obserwatorium – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

W zeszłym roku, jak podaje ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association), w Polsce zarejestrowano 576 pojazdów elektrycznych.

Celem raportu jest zaznajomienie przyszłych i obecnych użytkowników z technologią i parametrami pojazdów elektrycznych.