Wreszcie masło tanieje !

Cena masła w blokach wyniosła 2 429 zł za 100 kg i w relacji tygodniowej była niższa o 2,6% na początku października br., a w relacji miesięcznej cena masła obniżyła się o 0,7%, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Aktualna cena masła (100 kg) w Unii Europejskiej jest o 57,9 euro wyższa niż w Polsce, podano także

Obserwowany do tej pory na rynkach światowych wzrost cen sprzedaży masła widoczny był również na naszym rynku. Wynikał on z globalnej sytuacji podażowo-popytowej. Ceny masła w Unii Europejskiej rosły nieustannie od marca do września 2017 r. Był to wynik spadku produkcji surowca mlecznego i podaży masła przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na rynkach światowych - czytamy w komunikacie.