Małe i średnie firmy napływają do Łodzi

Już połowa z 200 firm w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Według wiceprezes ŁSSE Agnieszki Sygitowicz dobrze się stało, że ŁSSE otworzyła się na ten sektor, ułatwiając mu współpracę z korporacjami.

Wspieranie rozwoju i poszerzenie oferty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to jeden z celów nowej strategii realizowanej przez ŁSSE od początku br. Władze spółki poinformowały w środę, że aktywne wspieranie tego sektora doceniane jest nie tylko na lokalnym rynku, ale również na arenie międzynarodowej.

Nasze działania w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorców zostały dostrzeżone przez należący do grupy Financial Times magazyn +fDi Intelligence+. W rankingu, w którym rywalizowało 70 specjalnych stref ekonomicznych z całego świata, ŁSSE otrzymała tytuł najlepszej strefy dla MSP w Europie i pierwsze w historii naszej spółki globalne polecenie dla tej grupy przedsiębiorców - powiedziała podczas briefingu prasowego wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz.

Jak podkreśliła, wyróżnienia to efekt wdrożenia i realizacji projektów „Startup Spark” i „Strefa RozwoYou”, które są bezpośrednio dedykowane dla sektora MSP - co jak zaznaczyła - jest nowością w funkcjonowaniu nie tylko łódzkiej SSE.

Oferta strefowa w postaci uzyskania ulg od podatku dochodowego dla tego typu firm zawsze była postrzegana jako trudna do osiągnięcia ze względu na wielkość inwestycji, czy konieczność wybudowania zakładu. Pokazujemy jednak, że przedsiębiorstwa z sektora MSP są dla nas ważne i też mamy dla nich ofertę. To m.in. tworzenie sieci powiązań między małymi przedsiębiorstwami, a dużymi korporacjami, co jest jednym z wyzwań gospodarki 4.0, w której żyjemy - wyjaśniła Sygitowicz.