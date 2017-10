Wzrost gospodarczy dużo powyżej 4 proc.

Ekonomiści oceniają, że dzisiejsze dane GUS o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej pokazują wzrost PKB w III kwartale tego roku na poziomie dużo powyżej 4 proc. Prognozują, że mógł wynieść od 4,4 proc. do 4,6 proc.

Biorąc pod uwagę cały III kw. 2017 r., wyniki przemysłu i w szczególności budownictwa poprawiły się wyraźnie w porównaniu z II kw. 2017 r., a sprzedaż detaliczna stabilnie rosła. Na podstawie opublikowanych dotychczas danych za III kw. 2017 r. szacujemy, że dynamika PKB w III kw. 2017 r. przyspieszyła co najmniej do 4,5 proc. r/r. - oceniają analitycy PKO BP.

GUS poinformował, że produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu tego roku o 4,3 proc. Z kolei produkcja budowlana wzrosła o 15,5 proc. A sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,6 proc. w cenach bieżących.

Takie wyniki konsumpcji obok sygnałów dalszego przyspieszenia publicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz budowlanych inwestycji mieszkaniowych będą, przy dodatkowo niskiej bazie odniesienia, stymulować wzrost dynamiki PKB w III kw. do poziomu 4,5 proc. r/r – napisali w komentarzu do dzisiejszych danych ekonomiści BOŚ.

Jak piszą ekonomiści z Raiffeisen Polbank, wrześniowe dane ze sfery realnej nieco rozczarowują i dodają, że szczególnie dotyczy to produkcji przemysłowej, która spowolniła aż do 4,3 proc. r/r z 8,7 proc. r/r w sierpniu. Nieco mniej wyraźne było spowolnienie widoczne we wskaźniku odsezonowanym, gdzie dynamika spadła z 8,1 proc. r/r do 6,9 proc. Zanotowany spadek dynamiki był jednak głębszy niż mogło wynikać z samego tylko układu kalendarza. Podtrzymują jednocześnie swoje prognozy dotyczące wzrostu PKB w III kwartale tego roku.

Jak dodają w komentarzu, „pewnym pocieszeniem stają się w tej sytuacji dane o sprzedaży, która przekroczyła oczekiwania rosnąc w cenach stałych aż o 7,5 proc. r/r wobec 6,9 proc. w sierpniu”.

Pocieszenie to jest jednak naszym zdaniem niewielkie, gdyż wskazuje, że głównym motorem wzrostu PKB nadal pozostaje konsumpcja a odbicie inwestycji, mimo że najprawdopodobniej znaczne w całym III kwartale, może nie być jednak tak silne jak jeszcze niedawno oczekiwano. Może to nasilać dyskusję w RPP, której niektórzy członkowie mogą kłaść większą wagę na poziom inflacji i tempo wzrostu PKB, podczas gdy dla innych bardziej istotna będzie struktura wzrostu – komentują analitycy Raiffeisen Polbank.

Zdaniem Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, opublikowane w okresie lipiec-wrzesień dane wskazują, że trzeci kwartał br. był dla polskiej gospodarki lepszy niż pierwsza połowa tego roku. Szacuje ona, że dynamika produkcji przemysłowej w trzecim kwartale tego roku wyniosła około 6,4 proc. r/r (wobec 4,2 proc. r/r w drugim kwartale), dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się do około 19,6 proc. r/r (z 8,4 proc. r/r w drugim kwartale), a dynamika realna sprzedaży detalicznej wyniosła około 7,1 proc. r/r (wobec 6,7 proc. r/r w drugim kwartale). I dodaje, że wrzesień to miesiąc zamykający trzeci kwartał, dlatego też można dokonać wstępnej oceny tego co się w nim działo.

Wynika z tego, że nadal przyspieszała konsumpcja gospodarstw domowych, gdzie jej dynamika przekroczyła już najprawdopodobniej 5,0 proc. r/r i znalazła się na poziomie najwyższym od czwartego kwartału 2008 r., a także wyraźnemu przyspieszeniu uległy inwestycje - około 4-5 proc. r/r. Tym samym tempo wzrostu PKB znalazło się prawdopodobnie w okolicach 4,5 proc. r/r. Co więcej, wcale nie gorsze powinny być wyniki czwartego kwartału, zwłaszcza że w niektórych kategoriach (jak np. w inwestycjach) bardzo sprzyjająca będzie zeszłoroczna baza odniesienia. W całym 2017 r. tempo wzrostu gospodarczego wyniesie co najmniej 4,1 proc. - ocenia Kurtek.

Ekonomiści Pekao w swoim dzisiejszym komentarzu utrzymali swoją prognozę wzrostu PKB w III kw. tego roku na 4,6 proc.

Nieznaczna negatywna niespodzianka z przemysłu oraz pozytywna dotycząca sprzedaży detalicznej nie zmieniają istotnie oczekiwań dotyczących wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Zakładamy, że roczna dynamika PKB w III kwartale osiągnie poziom bliski 4,4 proc., do czego przyczyni się wysoki przyrost konsumpcji – komentują analitycy BGK.

Jak oceniają, „osłabienie wzrostu w stosunku do poprzedniego miesiąca wynikało przede wszystkim z czynników kalendarzowych”. Ekonomiści banku zwracają uwagę na wzrost cen producentów. Roczny indeks PPI (ceny produkcji sprzedanej przemysłu) wyniósł we wrześniu 3,1 proc., wobec 3,0 proc. w sierpniu.

Spodziewamy się utrzymania wzrostowej tendencji PPI, głównie ze względu na wyższe ceny surowców, choć mniejsze ograniczenia popytowe również będą temu służyć – czytamy w komentarzu.

Analitycy PKO BP oceniają, że miesięczne dane ze sfery realnej potwierdzają umocnienie tendencji wzrostowych w głównych branżach gospodarki, pomimo niekorzystnego wpływu mniejszej niż przed rokiem liczby dni roboczych na wyniki wrześniowe. Dane o realnej sprzedaży detalicznej potwierdzają, że dynamika konsumpcji prywatnej utrzymuje się w okolicach 4,9 proc. r/r odnotowanych w II kw. 2017 r., a silny wzrost produkcji budowlanej w III kw. 2017 r. jest historycznie spójny z wyraźnym odbiciem inwestycji, nawet w okolice 10 proc. r/r. Zatem wkład inwestycji do wzrostu PKB powinien się zwiększać (kosztem konsumpcji).