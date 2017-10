Czy podgrzewany tytoń zastąpi papierosy?

Jako pierwsi na świecie, naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego działający w ramach PAN zbadali i porównali wpływ dymu z klasycznego papierosa (z palonego tytoniu) z wpływem aerozolu z podgrzewanego tytoniu (nowej technologii rynku tytoniowego – o krok dalej od e-papierosa) na komórki organizmu

To pierwsze takie badanie na świecie. O tyle też ważne dla osób palących, że - opinii wielu ekspertów - technologia podgrzewanego tytoniu będzie złotym środkiem między klasycznym papierosem, a e-papierosem i kompletnym zamiennikiem dla klasycznego papierosa w przyszłości. Poza tym z wynikami powinni zapoznać się także niepalący, którzy mają w swoim otoczeniu osobę palącą – są biernymi palaczami. Wyniki eksperymentu są zaskakujące.

Eksperci przyjrzeli się mitochondriom, które są „elektrownią” funkcjonowania komórek naszego organizmu. W eksperymencie zbadano wpływ różnego rodzaju dymów na komórki nabłonka oskrzeli.

Mitochondria to centra energetyczne komórek. Bez nich komórka umiera. Wpływ dymu i zmian na nie jest kluczowy – powiedział prof. Mariusz Więckowski, członek konsorcjum PAN skupiającego się na profilowaniu funkcji mitochondriów.

Palenie papierosów i tytoniu powoduje szereg patologicznych zmian w funkcjonowaniu mitochondriów. Mitochondria są organellami wielofunkcyjnymi, których głównym zadaniem jest dostarczenie ATP dla wielu procesów komórkowych, uczestniczą też w wielu kluczowych przemianach komórki, odgrywają role w wielu szlakach sygnałowych, są głównym źródłem powstawania reaktywnych form tlenu (potocznie zwanych wolnymi rodnikami) i mają wpływ na gospodarkę wapniową w komórce.

Dlatego mitochondria są kluczowym elementem wielu podstawowych procesów komórkowych, m.in. apoptozy (programowana śmierć komórki, różnicowania, ruchu komórki i jej podziału). Defekty funkcjonowania mitochondriów mogą być pierwotną i wczesną przyczyną dysfunkcji: układu nerwowego, mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, siatkówki oka czy układu endokrynnego, czyli tych tkanek i narządów, które dla swojego prawidłowego funkcjonowania wymagają dużego nakładu energetycznego. Zaburzenia funkcji mitochondriów powodują deficyt energii, zwiększoną generację reaktywnych form tlenu (RFT), zaburzenie homeostazy wapniowej, zmiany w mitochondrialnym DNA, zmiany w procesie biogenezy oraz zaburzenie struktury i organizacji samych mitochondriów. Stąd badanie mitochondriów wzięto za priorytet.

Naukowcy zbadali komórki nabłonka oskrzeli, jako że, to pierwsze miejsce styku dymu z papierosa i osadzania się substancji smolistych. Obserwowano zachowanie komórek i ich zmiany w czasie 7 dni oraz i przez 12 tygodni ciągłej inkubacji w tytoniowym dymie z papierosa oraz aerozolu z tytoniu podgrzewanego.

Eksperyment PAN wykazał wyjątkowo szkodliwy wpływ dymu papierosowego na mitochondria i drastycznie hamowanie rozwoju komórek organizmu. Dym z papierosa wprowadza też patologiczne zmiany w możliwościach ich łączenia się z innymi komórkami, co przekłada się na słabszą regenerację organizmu – a przypomnijmy, że organizm funkcjonuje i żyje dlatego, że komórki wciąć się mnożą i regenerują, a starzejemy się i umieramy, kiedy organizm nie nadąża z wytwarzaniem nowych komórek zastępczych, czyli z regeneracją. Słowem: poza wszelkimi innymi negatywnymi czynnikami, właśnie dlatego człowiek palący starzeje się i umiera szybciej.

Drastycznie inne wyniki zespół PAN uzyskał badając wpływ aerozolu z metody podgrzewania tytoniu.

Podczas spalania klasycznego powstaje duża ilość substancji smolistych. W podgrzewanym tytoniu samo stężenie substancji jest redukowane do 89% w porównaniu do klasycznego palenia tytoniu. Mitochondria po ciągłym intubowaniu dymem papierosowym po 12 tygodniach u palacza nie są w stanie łączyć się z innymi, podczas gdy mitochondria z dwóch pozostałych grup – z traktowanej aerozolem z podgrzewanego tytoniu i z grupy kontrolnej, wolnej od dymu – nie mają z tym problemu.

Za to wszystkie komórki modelowego palacza po 12 tygodniach takiego eksperymentu też żyją, ale zupełnie inaczej - adaptują się, ale te mutacje są dramatycznie różne od modelowych i tych potraktowanych aerozolem z tytoniu podgrzewanego. Mierzono też zużycie tlenu przez mitochondria. W warunkach podstawowych komórki z dymem z klasycznego papierosa „oddychały” znacznie wolniej, niż komórki traktowane tym z podgrzewanego tytoniu – te z podgrzewanego zachowywały się identycznie, jak u osoby niepalącej.

Komórki traktowane aerozolem z podgrzewanego tytoniu zachowują się bardzo podobnie do tych u osób niepalących. Klasyczne papierosy natomiast drastycznie hamują rozwój komórek. Komórki palacza rosną zupełnie inaczej, niż te osoby niepalącej – nie tylko w zakresie tempa, ale też zmieniają kształt. To jest wpływ „czynników stresujących” – czyli dymu papierosowego i nikotyny. Mitochondria traktowane w sposób ciągły dymem z palonego tytoniu po takim teście nawet nie tyle są zdeformowane, co zdefragmentowane. Zupełnie inaczej wyglądają te traktowane aerozolem z podgrzanego tytoniu, są bardziej podobne do tych u osób niepalących – zauważa profesor Joanna Szczepanowska.