„Marzenia spełniają się tutaj”. Dziś święto kas kredytowych, które zrzeszają blisko 220 milionów osób na całym świecie

„Marzenia rozwijają się tutaj” – to hasło obchodzonego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Unii Kredytowych. Świętują przedstawiciele wielkiej rodziny spółdzielczości finansowej z całego świata

Do Światowej Rady Związków Kredytowy (WOCCU) należy 57 tysięcy unii kredytowych (ich odpowiednikami w Polsce są SKOK-i) ze 105 krajów. W radzie dyrektorów WOCCU zasiada prezes Krajowej SKOK Rafał Matusiak, a jedną z najważniejszych postaci w nowoczesnej historii organizacji jest senator PiS Grzegorz Bierecki, który stał na jej czele w latach 2013-2015.

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych to okazja, by członkowie naszego ruchu wymieniali się doświadczeniami i celebrowali pozytywny wpływ spółdzielczych instytucji finansowych na ich codzienne życie. Człowiek jest dla nas ważniejszy od zysku, dzięki czemu skutecznie bronimy modelu według którego działają unie kredytowe na całym świecie – mówi Brian Branch, prezes i dyrektor naczelny Światowej Rady Związków Kredytowych.

WOCCU zrzesza 57 tysięcy kas kredytowych ze 105 krajów świata. Z roku na rok zwiększa się liczba członków kas – dziś przekracza już ona 217 milionów osób. Unie szczególnie prężnie rozwijają się Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Ameryce Południowej. W Europie ta forma samopomocy finansowej jest popularna w Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Ważnym miejscem na mapie rozwoju kas kredytowych jest Polska a jedną z instytucji uznawanych za wzór nowoczesnych rozwiązań – największa w naszym kraju Kasa Stefczyka. Unie kredytowe są alternatywą dla bankowości komercyjnej.

To instytucje, gdzie nie ma klientów, tylko członkowie. Lokują oni swoje pieniądze w kasach, dzięki czemu możliwe jest udzielanie pożyczek innym członkom. Kasy kredytowe nie spekulują, nie prowadzą skomplikowanych operacji opartych na inżynierii finansowej – są po to, by codziennie służyć pomocą w lokalnych społecznościach. Nic więc dziwnego, że w Polsce kasy powstały na bazie wielkiego społecznego ruchu „Solidarności”.

Jednym z pierwszych wielkich orędowników ruchu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych był ówczesny wiceprzewodniczący „S” śp. Lech Kaczyński. Pomysł stworzenia spółdzielczych instytucji samopomocy finansowej przywiózł ze Stanów Zjednoczonych innych działacz związku Grzegorz Bierecki. To on zakładał w Polsce pierwsze kasy i przez wiele lat stał na czele Krajowej SKOK.

Śp. Lech Kaczyński i Grzegorz Bierecki są jedynymi Polakami wyróżnionymi przez WOCCU niezwykle prestiżową nagrodą DSA (Distinguished Service Award) przyznawaną przez WOCCU. Bierecki, dzisiaj senator Prawa i Sprawiedliwości, przewodził tej organizacji w latach 2013-2015. Podczas jego kadencji WOCCU przyjął strategię zakładającą dynamiczny rozwój unii kredytowych na całym świecie i zwiększenie liczby członków kas do 260 milionów. Cel ten jest sukcesywnie realizowany.