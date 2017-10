PFR uruchomiło platformę dla innowatorów

Program „Dobry Pomysł” dla twórców i innowatorów

Na zgłoszenie ok. 350 pomysłów liczą organizatorzy programu „Dobry Pomysł” skierowanego do twórców i innowatorów. W środę na platformie dobrypomysl.pfr.pl uruchomiono nabór wniosków do programu. 35 najlepszych pomysłów ma otrzymać pakiet doradczych usług

W środę w Gdyni podczas konferencji prasowej przez rozpoczęciem Festiwalu Nauki i Technologii E(x)plory ogłoszono uruchomienie platformy dobrypomysl.pfr.pl i rozpoczęcie naboru wniosków do rządowego programu wsparcia dla indywidualnych innowatorów. „Dobry pomysł” został opracowany w Ministerstwie Rozwoju (MR).

Dyrektor ds. rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, Eliza Kruczkowska podczas konferencji w środę w Gdyni poinformowała, że program „Dobry Pomysł” jest skierowany do osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej a mają - w szufladzie lub w głowie - ciekawy pomysł biznesowy. PFR jest jednym z czterech konsorcjantów, którzy na zlecenie MR realizują projekt „Dobry Pomysł”.

Powiedziała, że nie ma ograniczeń wieku - osoba zgłaszająca pomysł musi być pełnoletnia i musi być obywatelem Polski.

Z każdego miejsca na świecie Polacy mogą zgłaszać swoje pomysły - dodała.

Pomysł ma się wpisywać w ramy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Specjalizacji jest 20 i są na tyle szerokie, że naprawdę każdy wynalazek można tam zakwalifikować - dodała. Program jest elementem działań w ramach podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki, co jest kluczowym elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zapewniła, że zgłoszony na platformie pomysł w ciągu siedmiu dni zostanie zweryfikowany formalnie.

Później dwustopniowo przechodzi weryfikację merytoryczną, na koniec spotyka się z komisją branżowych ekspertów i analityków biznesowych, którzy decydują, komu będą świadczyć usługi doradcze o wartości do 60 tys. zł na projekt” - tłumaczyła. Przewidziano na ten cel budżet w wysokości 2 mln zł.

Podkreśliła, że w programie „Dobry Pomysł” nie ma bezpośredniego wsparcia finansowego.

Chcemy po prostu podać rękę i pomóc tym młodym ludziom, bo najczęściej będą to albo młodzi doktoranci albo jeszcze młodsi ludzie, którzy robią swoje projekty do szuflady - dodała. Kruczkowska wyjaśniła, że osoby, które zdecydują się zarejestrować swój pomysł na platformie i przejdą pozytywnie weryfikację formalną, otrzymają pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki publiczne czy do rozmowy z inwestorami. Mamy bazę szerokiego grona ekspertów branżowych - dodała.

Wyjaśniła, że np. jeśli ktoś zgłosi pomysł biotechnologiczny, to organizatorzy pomogą w skontaktowaniu pomysłodawcy z odpowiednim ekspertem, który pomoże w ocenie pomysłu, w weryfikacji, czy warto go rozwijać.

Dodała, że „mogą też poszukać innego wsparcia grantowego, które oferują instytucje typu PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) i NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)”.

Przyznała, że organizatorzy liczą, że w ciągu 12 miesięcy wpłynie około 350 projektów, z których 35 otrzyma pakiet doradczych usług. Jest to projekt pilotażowy. Realizowany jest w ramach szerszego programu „Start in Poland”.

W Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni w środę rozpoczęła się kolejna edycja Gdynia E(x)plory Week, jak podkreślają organizatorzy, święta pasjonatów nauki i innowacji. W programie wydarzenia: finał największego w Polsce Konkursu Naukowego E(x)plory wspierającego młodych naukowców, otwarte wydarzenia dla szkół i rodzin oraz panele dyskusyjne i wykłady z udziałem innowacyjnych start-upów w ramach VI Kongresu E(x)plory Innowacje. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji wydarzenia będą: Mistrz Rajdów Samochodowych Kajetan Kajetanowicz, fizyk, dziennikarz i popularyzator nauki dr Tomasz Rożek i 20-letni innowator - Mateusz Mach, twórca pierwszego na świecie komunikatora dla osób głuchych - Five App.

Gdynia E(x)plory Week potrwa do 21 października. Organizatorzy wydarzenia, Fundacja Zaawansowanych Technologii liczy, że E(x)plory odwiedzi ponad 3,5 tys. gości, młodych ludzi, pasjonatów nauki z całego kraju.

SzSz(PAP)