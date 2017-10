Spadki w UE. Katalonii mija termin ultimatum

Na giełdach w zachodniej Europie spadki indeksów po rozczarowujących wynikach podawanych przez spółki z regionu, m.in. Unilever. Niecałą godzinę do namysłu mają władze Katalonii - podają maklerzy. W Europie zyskuje jedynie 6 z 19 sektorów ze Stoxx 600.

Spółka Unilever podała, że jej sprzedaż w III kw. wzrosła o 2,6 proc., a tymczasem analitycy spodziewali się wzrostu o 4 proc. Akcje firmy tanieją o 3,2 proc.

Walory KION Group zniżkują o 11 proc., Publicis Groupe na minusie o 4,3 proc., a NEX Group traci 4,0 proc.

Zwyżki na akcjach m.in. Tele2 +5,1 proc., Travis Perkins +3,3 proc., Pernord Ricard +2,6 proc. i BUWOG +2,0 proc.

Kurs euro rośnie o 0,23 proc. do 1,1814.

Brent na ICE tanieje o 0,2 proc. do 58,1 USD za baryłkę, a miedź na LME w Londynie bez zmian po 6.991,00 USD za tonę.

O godzinie 10 mija termin ultimatum postawionego Barcelonie przez Madryt - hiszpański rząd wezwał premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta, by do tego czasu złożył jasną deklarację, czy 10 października ogłoszono, że Katalonia odłącza się od reszty Hiszpanii.

Po otrzymaniu tej odpowiedzi rząd w Madrycie zdecyduje, czy uruchomić artykuł 155 konstytucji, który pozwala na zawieszenie autonomii zbuntowanego regionu.

10 października Puigdemont ogłosił w katalońskim parlamencie, że przyjmuje mandat obywateli do ogłoszenia niepodległości, ale jednocześnie wezwał katalońskich deputowanych do odroczenia o kilka tygodni secesji Katalonii, aby umożliwić negocjacje z rządem w Madrycie. Następnie Puigdemont podpisał deklarację niepodległości wzywającą inne państwa do uznania „republiki Katalonii”.

Inwestorzy poznali już w czwartek wskaźniki makro z chińskiej gospodarki, ale na rynku nie wywołały one entuzjazmu.

Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w III kw. 2017 r. o 6,8 proc. rdr - poinformowało biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy spodziewali się w III kw. wzrostu PKB o 6,8 proc. po wzroście w II kw. o 6,9 proc.

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła z kolei we wrześniu o 10,3 proc. rdr, a analitycy spodziewali się wzrostu o 10,2 proc. rdr, po wzroście w VIII o 10,1 proc.

Produkcja przemysłowa wzrosła zaś we wrześniu o 6,6 proc. rdr, a spodziewano się wzrostu rdr o 6,5 proc., po wzroście poprzednio o 6,0 proc.

O 10.30 zostanie opublikowane wyliczenie dotyczące sprzedaży detalicznej w W.Brytanii we IX.

Po południu wskaźniki z USA - o 14.30 liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 14 X oraz indeks Filadelfia Fed - za X.

O 15.30 rozpocznie się wystąpienie prezes Fed z Kansas City - Easther George - podczas forum w Altus (Oklahoma).

O 16.00 zostanie opublikowany wskaźnik wyprzedzający koniunktury w USA - za IX.

PAP Biznes, MW