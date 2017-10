Produkcja w październiku przyspieszyła

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu przyspieszył w październiku do ok. 9 proc. r/r (z 4,3 proc. r/r w sierpniu), zaś wzrost produkcji budowlanej osiągnie ok. 20 proc. (wobec 15,5 proc. wzrostu r/r w poprzednim miesiącu) - prognozują eksperci Ministerstwa Rozwoju.

Zgodne z oczekiwaniami wrześniowe dane oraz niska zeszłoroczna baza dla produkcji przemysłowej pozwalają oczekiwać, że dynamika produkcji przemysłowej w październiku br. znacząco przyspieszy i wyniesie około 9 proc w skali roku. Wzrost produkcji budowlanej w październiku powinien przyspieszyć do około 20 proc. w ujęciu rocznym - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się we wrześniu br. o 4,3 proc. r/r, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła we wrześniu br. o 15,5 proc. r/r.

Według ekonomistów bankowych, wrześniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, zamykające cykl informacji o III kw. w 2017 r. w polskiej gospodarce, wskazują na przyśpieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 4,5-4,7 proc.

