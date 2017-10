Wiemy, gdzie zostanie przekopana Mierzeja Wiślana

Urząd Morski w Gdyni, a tym samym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wybrało lokalizację w miejscowości Nowy Świat, jako najlepszą do realizacji przekopu przez Mierzeję Wiślaną - poinformował szef MGMiŹŚ Marek Gróbarczyk.

Inwestor - Urząd Morski w Gdyni, a tym samym ministerstwo wybrało lokalizację w Nowym Świecie jako najlepszą do realizacji inwestycji. Inwestycja nie notuje żadnych zakłóceń, prace przebiegają zgodnie z planem - wskazał.

Już na początku września Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej informował, że „wszystko wskazuje na to, że przekop powstanie w miejscowości Nowy Świat”. Przypomniał, że w tym miejscu Mierzeja Wiślana jest najwęższa, przez co najmniejszy urobek po przekopaniu będzie do zagospodarowania.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Koszt inwestycji jest szacowany na ok. 880 mln zł.

PAP, MS