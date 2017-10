Gotówka staje się démodé

Polacy wolą płatności bezgotówkowe (56%) od gotówkowych (31%), wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie eService przez ARC Rynek i Opinia. W transakcjach elektronicznych cenią innowacyjność i nowoczesność (69%), wygodę (60%) i oszczędność czasu (59%)

Polacy doceniają nowoczesne formy płatności, zwracając uwagę na szybkość i wygodę takich transakcji. Co drugi z nich wyobraża sobie życie bez gotówki, a co czwarty nie nosi jej przy sobie. Taka postawa sprzyja rosnącej popularności elektronicznych transakcji. Jednak trudno mówić o pełnym upowszechnieniu płatności bezgotówkowych, skoro co piąty Polak wciąż nie ma konta w banku” - powiedział przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Włodzimierz Kiciński, cytowany w komunikacie.

Polacy mają już niemal 38 mln kart, z czego 78% - niemal 30 mln - to karty zbliżeniowe. 5 mln Polaków płaci smartfonem, zaś przelewy internetowe stały się już codziennością. Według danych Krajowej Izby Rozliczeniowej, roczna wartość takich operacji sięgnęła 4,5 bln zł, podano również.

Celem zainaugurowanej 12 września kampanii społecznej ‘Warto Bezgotówkowo’ jest upowszechnianie wiedzy o korzyściach z płatności elektronicznych. Odzew ze strony naszych partnerów, poparcie instytucji publicznych oraz zainteresowanie mediów pokazują, że kierunek naszych działań jest słuszny. Bezgotówkowe transakcje są już codziennością, bowiem 63% Polaków płaci elektronicznie za zakupy w sklepach internetowych czy domowe rachunki - dodał wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek.

Według badania eService, naturalnym, spontanicznym wyborem sposobu płatności jest karta - wskazało ją aż 86% badanych. Pozostałe formy to gotówka (61%), smartfon (52%) i przelew (15%).

Większość Polaków wybiera płatności bezgotówkowe, gotówka preferowana jest jedynie przy płatnościach do 10 zł. Im wyższa płatność, tym częściej badani deklarowali korzystanie z transakcji bezgotówkowych. Skoro głównym powodem korzystania z gotówki jest brak możliwości płacenia innymi metodami, widzimy tu pole do rozwoju sieci akceptacji” - stwierdziła prezes Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Joanna Seklecka.

68% respondentów uznało smarfton i kartę za najszybsze i najwygodniejsze metody płatności. Z kolei co trzeci badany korzysta z gotówki przede wszystkim dlatego, że jest to jedyna dostępna w danej sytuacji dostępna forma płatności (32%). Transakcje elektroniczne częściej wybierają mężczyźni (60%), zaś gotówkę preferuje co trzecia osoba młoda (18-24 lata) oraz co trzeci mieszkaniec wsi (34%), podano również.

Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu br. przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie eService. Wykorzystano technikę CAWI (Computer Assisted Web Interview), na panelu internetowym będącym własnością ARC Rynek i Opinia (www.epanel.pl) posiadającym ok. 55 tysięcy panelistów. Badania objęły 1 000 osób w wieku 18 – 55 lat. Struktura do badania przygotowana została na podstawie danych z Diagnozy Społecznej (2015 r.).

(ISBnews)SzSz