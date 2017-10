Ancyparowicz: Inwestycje ostro ruszyły

Wysoka nadwyżka budżetowa stopniała. Według stanu na 18 października jest ponad 7 mld zł deficytu, ale to korzystna wiadomość, bo świadczy o tym, że inwestycje ruszyły - powiedziała w czwartek podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach, członek RPP, Grażyna Ancyparowicz

Ta wysoka nadwyżka, o której mówiły wszystkie media, jeśli chodzi o budżet państwa już stopniała - powiedziała Ancyparowicz. I dodała, że środki na inwestycje, które były dotąd blokowane właśnie ruszyły. Jest to zgodne z tym, co mówił wicepremier Mateusz Morawiecki, że właśnie w IV kwartale będą się koncentrowały rozliczenia projektów inwestycyjnych” - wyjaśniła.

Tomasz Gibała doradca ds. ekonomicznych przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce powiedział, że pod względem wykorzystywania środków unijnych, Polska na tle UE wypada bardzo dobrze.

Zwrócił jednak uwagę, że paradoksalnie może to być dla Polski pułapka w kontekście nowego układu sił po wyborach do europarlamentu 2020 r. i niepewności związanej z Brexitem. W jego opinii może być tak, że państwa płatnicy netto mogą uznać, że skoro tylko Polska potrafi dobrze wykorzystać środki, to skoro większość nie potrafi, to fundusze europejskie nie przyniosą „takich efektów jak powinny”. Gibała podkreślił, że nie wiemy, jak będzie wyglądał budżet po 2020 r., ale - jak zaznaczył wiemy, że będzie w nim polityka spójności.

Ministerstwo finansów nie podało jeszcze danych o wykonaniu budżetu po wrześniu br., natomiast wiadomo, że na koniec sierpnia br. budżet miał 4,9 mld zł nadwyżki. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki tłumaczył przedstawiając te dane, że to efekt działań rządu, a nie kreatywnej księgowości.

Według MF dochody do końca sierpnia wyniosły 235 mld zł, czyli 72,2 proc. dochodów założonych w tym roku w budżecie w kwocie 325,4 mld zł. Z kolei wydatki opiewały na kwotę 230,1 mld zł, czyli 59,8 proc. planu w wysokości 384,7 mld zł.

Zgodnie z danymi MF, dochody budżetu były wyższe o 20,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Zwrócono uwagę na utrzymujący się wzrost dochodów podatkowych na wysokim poziomie 15,5 proc. rok do roku.

Dochody z VAT były wyższe o 23,5 proc. rdr., to jest o ok. 20,3 mld zł, a z CIT wyższe o 13,3 proc., to jest 2,4 mld zł. Dochody z akcyzy i podatku od gier wzrosły o 4,1 proc., tj. 1,8 mld zł, a z PIT były wyższe o 8,3 proc., tj. 2,5 mld zł.

W harmonogramie dochodów i wydatków budżetu państwa na 2017 r. napisano, że deficyt po sierpniu wyniesie ponad 27,6 mld zł, natomiast wrzesień miał się zamknąć deficytem w wysokości 32,5 mld zł. Ustawa budżetowa na ten rok dopuszcza deficyt w wysokości 59 mld 345 mln zł.

Biuro prasowe Ministerstwa Finansów, że szacunkowe dane o wykonaniu budżetu po wrześniu zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

