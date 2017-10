Nakłady na ochronę zdrowia wzrosną do 6% PKB

Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który Stały Komitet Rady Ministrów w czwartek rekomendował rządowi.

Jest to projekt ustawy, który określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6 proc. PKB. Ta ścieżka dojścia w projekcie zakreślone jest do 2025 r., począwszy od roku 2018 r. To jak gdyby otwiera drogę do zwiększenia finansowania ochrony zdrowia. Projekt jest rekomendowany Radzie Ministrów, komitet stały rekomenduje projekty, nie przyjmuje, Rada Ministrów przyjmuje projektu - powiedział na konferencji prasowej Kowalczyk.