Obligacje PKN Orlen na GPW

Na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutowała w czwartek na rynku Catalyst seria A czteroletnich obligacji detalicznych wyemitowanych przez PKN Orlen o wartości nominalnej 200 mln zł. To drugi w historii spółki program emisji obligacji.

Uważamy to za swój wielki sukces, także w tym wymiarze szerszym, który podnosi poziom polskiej gospodarki, poziom kultury korporacyjnej - powiedział podczas czwartkowego debiutu obligacji PKN Orlen prezes spółki Wojciech Jasiński.

Na drugi w historii PKN Orlen program emisji obligacji detalicznych pod koniec kwietnia wyraziła zgodę rada nadzorcza spółki. Jak zapowiadał wtedy płocki koncern, obecny program emisji, podobnie jak poprzednio, zakłada wyemitowanie papierów dłużnych w kilku seriach do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Według spółki, parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb. Partnerem obecnej emisji jest PKO Bank Polski.

Emisja obligacji detalicznych ma wymiar zarówno finansowy, ale również instytucjonalny. To znaczy, że nasze papiery w portfelach są stałym elementem budowania stabilności poszczególnych inwestorów, osób fizycznych, tak żeby z czasem bardziej wokół naszych obligacji budowano prywatne portfele inwestycyjne, nawet jak one nie są wielkie - oświadczył w trakcie czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes PKN Orlen Mirosław Kochalski. Dostarczamy wiarygodności, pewności, dostarczamy pieniędzy i dlatego ten wymiar chciałbym bardzo, bardzo podkreślić - dodał, odnosząc się do debiutu obligacji płockiego koncernu.

We wrześniu, w ramach nowego programu emisji papierów dłużnych PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji 1.188 inwestorom. Obligacje detaliczne były obejmowane po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację. W okresie subskrypcji, od 6 do 15 września tego roku, 1.188 inwestorów złożyło zapisy na 4 mln 292 tys. 122 obligacji serii A spółki. Wartość maksymalnego przydziału wyniosła 4.237 obligacji, co oznacza, że zapisy złożone przez poszczególnych inwestorów do tej właśnie, łącznej liczby obligacji nie podlegały redukcji.

Na początku września PKN Orlen podawał, że zmienne oprocentowanie papierów dłużnych tej spółki oparte będzie o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1 proc. i będzie wypłacane co 6 miesięcy, a okres wykupu obligacji wyniesie 4 lata.

Prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji PKN Orlen złożył do Komisji Nadzoru Finansowego z końcem maja - został on zatwierdzony w lipcu. W lipcu też Agencja Fitch Ratings przyznała tymczasowy rating na poziomie A(pol) dla planowanego przez PKN Orlen programu emisji obligacji.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Dotychczas PKN Orlen przeprowadził też dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że „koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

W marcu tego roku spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu 7-letnich euroobligacji o wartości 750 mln euro.

