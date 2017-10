16 ofert na budowę małopolskich odcinków S7

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła w czwartek oferty na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S7 w woj. małopolskim prowadzącej od granicy z woj. świętokrzyskim do Krakowa. Złożono w sumie na te dwa odcinki 16 ofert.

Jak poinformowała rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, pięć firm chce zaprojektować i wybudować odcinek II węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma. Najniższą cenę zaproponowała firma Mota- Engil Central Europe S.A.- ponad 508,1 mln zł, a najwyższą Berger Bau - prawie 723,4 mln zł. Wszystkie firmy zaproponowały termin realizacji 34 miesiące, z gwarancją jakości na 10 lat.

Na projekt i budowę odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) złożyło oferty 11 firm, wszystkie zaproponowały 10 lat gwarancji i realizację zamówienia w 34 miesiące. Najniższą cenę ponad 1,022 mld zł wystawiła włoska firma Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., najwyższą ponad 1,483 mld zł konsorcjum firm Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. z Turcji i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź S.A. Zanim zostaną wybrani wykonawcy wszystkie oferty zostaną przeanalizowane.

Budowa nowego, blisko 56-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do granic Małopolski z woj. świętokrzyskim będzie realizowana w trzech częściach. Zainteresowane inwestycją firmy mogły składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na całość lub dowolnie wybraną liczbę odcinków realizacyjnych. Trasa budowana będzie w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, co oznacza, że wykonawca będzie odpowiadał za wszystkie etapy zadania.

Odcinek S7 objęty przetargiem został podzielony na trzy części realizacyjne. Są to: odcinek od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Szczepanowice (bez węzła) - długość ok. 23 km; odcinek węzeł Szczepanowice (z węzłem) do węzła Widoma (z węzłem) - długości ok. 14 km oraz odcinek węzeł Widoma (bez węzła) do granic Krakowa (z włączeniem do węzła Igołomska) - długości ok. 18 km.

Największy problem jest z odcinkiem pierwszym, bowiem protesty mieszkańców wsi Poradów w powiecie miechowskim dotyczące ok. 5-km fragmentu S7 projektowanego w rejonie ich miejscowości doprowadziły do uchylenia przez sąd decyzji środowiskowej. Dlatego odcinek ten został wyłączony z przetargów i będzie musiał uzyskać nową decyzję.

Odcinek drogi ekspresowej S7 będzie liczył blisko 56 km. Wytyczono go od węzła „Igołomska” w Krakowie, przez Zastów, Widomą, Szczepanowice do Moczydła (granica z woj. świętokrzyskim). Trasa będzie przebiegać zupełnie nowym szlakiem, w trzech miejscach krzyżując się ze „starą” drogą krajową nr 7.

Obecnie w Małopolsce trwa budowa trzech odcinków górskiego fragmentu drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką w Małopolsce. Na liczącej 16,7 km trasie powstaje najdłuższy w Polsce, ponad 2-km tunel. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała wraz z budową tunelu i Skomielna Biała - Chabówka. Budowa poszczególnych odcinków tej trasy powinna się zakończyć w latach 2018-2021.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce przebiegającym od Gdańska do Rabki-Zdroju. Jej długość wynosi ok. 720 km. Nową trasę w większości zlokalizowano w miejscu istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli w korytarzu trasy europejskiej E-77. Droga połączy aglomerację trójmiejską, warszawską i krakowską.

