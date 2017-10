Prefabrykaty obniżą koszty

Nieuchronne podniesienie stóp procentowych i spowodowany przez to wzrost kosztów pozyskiwania kapitału z pewnością stanie się czynnikiem ograniczającym liczbę transakcji na rynku mieszkaniowym – pisze Dariusz Krawczyk prezes Polnord w III wydaniu Polskiego Kompasu.

Warto jednak zauważyć, że wcale nie będzie to oznaczało spadku popytu, bo nawet dostarczane obecnie co roku przez branżę deweloperską ponad 100 tys. nowych mieszkań nie jest w stanie zaspokoić potrzeb lokalowych Polaków – twierdzi Krawczyk.

Jego zdaniem sytuacja, w której pozyskanie kapitału na zakup mieszkania, nawet w formie długoterminowej pożyczki, stanie się znów przywilejem zamożniejszej części społeczeństwa.

Wieloletni najem od tak stabilnego partnera, jakim jest państwo, z perspektywą uzyskania prawa własności na użytkowany lokal, wydaje się idealną propozycją dla osób, które nie dysponują kapitałem na zakup własnego M ani nie są w stanie sprostać rygorom rekomendacji KNF nałożonych na banki – pisze prezes Polnordu w Polskim Kompasie.

Jak zauważa redukcję kosztów w budowie tanich mieszkań w programie Mieszkanie+ można by osiągnąć dzięki zastosowaniu technologii opartej na prefabrykatach co idealnie wpisywałoby się w potrzeby programu „Mieszkanie+”, w którym inwestor, czyli państwo, będzie zmuszony do ograniczania kosztów.

Budowa z prefabrykatów angażuje mniej liczną ekipę potrzebną na budowie i znacząco skraca czas powstania budynku. Zastosowanie technologii opartej na prefabrykatach idealnie wpisywałoby się w potrzeby programu „Mieszkanie+”, w którym inwestor, czyli państwo, będzie zmuszony do ograniczania kosztów – tłumaczy Krawczyk.

Dziś często słyszymy o kolejnych ograniczeniach wynikających właśnie z potrzeby racjonalizacji wydatków. Budynki mają być pozbawione wind, garaży podziemnych czy funkcjonalnych balkonów. Być może luksusem staną się w takich obiektach nawet komórki lokatorskie. Tymczasem wszystkie te elementy są już od dawna standardem w przypadku oferty deweloperskiej.

Powszechne zastosowanie prefabrykatów w przypadku programu „Mieszkanie+” pomogłoby znacząco obniżyć koszty budowy przy jednoczesnym standardowym wyposażeniu budynku w konieczne udogodnienia i przy zapewnieniu jego wysokiej jakości wykonania. Grupa Polnord jest gotowa do współpracy przy realizacji umów z puli programu „Mieszkanie+” i podjęcia tego wyzwania dzięki posiadanemu know-how.

Dzisiejsze prefabrykaty różnią się znacząco od elementów tzw. wielkiej płyty, przy której użyciu urbanizowano Polskę w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Jak twierdzi Krawczyk z Polnordu, dzisiejsze elementy prefabrykowane powstają przy zaangażowaniu najnowszych zdobyczy techniki. Proces produkcji jest w pełni skomputeryzowany, a za precyzję wykonania odpowiadają narzędzia laserowe. Wykończony dom z elementów prefabrykowanych jest nie do odróżnienia od tego, który powstał w technologii tradycyjnej.

