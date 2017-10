Sojusz banków i technologii

Po kilku latach fascynacji FinTechami nastroje nieco się uspokoiły. Wygląda na to, że FinTechy nie są dla banków zagrożeniem. Banki i ich technologiczni rywale dążą do współpracy, pisze Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Bankowej” w najnowszej, trzeciej edycji „Polskiego Kompasu”.

Czy to oznacza, że poważne problemy, które FinTechy miały zaserwować sektorowi bankowemu, należą już do historii? - pyta Stanisław Koczot.

Nie wiadomo, bo branża FinTech coraz bardziej triumfuje w Azji, a fundusze venture capital, z natury chętnie inwestujące w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, w II kwartale 2017 r. wydały na nie gigantyczne pieniądze, największe w historii. Z raportu CBInsight wynika, że było to 5,2 mld dol. Według Obserwatora Finansowego rynek uznał to za spore zaskoczenie, ponieważ perspektywy dla sektora FinTech nie są już tak hurraoptymistyczne jak rok czy dwa lata temu.

Według niego, FinTechy mogą być dla banków sojusznikiem.

Wnoszą do sektora tradycyjnie statycznego i odnoszącego się z rezerwą do zmian punkt widzenia klienta potrzebującego mobilności, intuicyjnego poruszania się w świecie finansów i przyjaznych aplikacji. Interesy obu stron są bardziej wspólne niż konfrontacyjne, co analityków Deloitte skłoniło do postawienia tezy, że raczej nie dojdzie wojny FinTechów z tradycyjną bankowością – pisze Stanisław Koczot.