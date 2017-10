Od nowego roku OLPP i PERN będą jedną firmą

Do końca roku nastąpi formalna integracja spółek OLPP i PERN – powiedział prezes OLPP Paweł Stańczyk w czwartek w Siedlcach. Dodał, że po Nowym Roku obie spółki zaczną funkcjonować jako jeden organizm.

Podczas panelu dotyczącego inwestycji w energetyce, który odbył się w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach, Stańczyk zapowiedział, że do końca października br. zostaną złożone stosowane wnioski do KRS i po Nowym Roku obie spółki zaczną funkcjonować jako jeden organizm.

Po Nowym Roku czeka nas ważniejszy etap - integracja - powiedział prezes.

OLPP jest spółką zależną PERN, która powstała w 1997 r. w wyniku przekształcenia spółki Naftobazy wydzielonej z dawnej Centrali Produktów Naftowych - CPN. To obecnie największy w Polsce podmiot specjalizujący się w magazynowaniu i przeładunku paliw płynnych, który ma 19 czynnych baz magazynowych i ok. 60-proc. udział w krajowym rynku tego segmentu. W magazynach OLPP o łącznej pojemności ok. 1,8 mln metrów sześc. składowane są paliwa do bieżącej dystrybucji, a także w ramach rezerw państwowych.

PERN to operator polskich ropociągów. Stańczyk zapowiedział, że OLPP będzie budowało 300 tys. metrów sześciennych nowych pojemności, których lokalizację - jak podkreślił - będą dostosowane do potrzeb klientów. Przypomniał, że OLPP ma dziś 19 baz paliwowych w całej Polsce.

Jak mówił Stańczyk, na szczególną uwagę zasługuje ich jedyna baza, do której paliwo wpływa kanałem morskim, czyli baza w Dębogórzu (Pomorskie).

Stańczyk powiedział, że wzrost obrotów w bazie w Dębogórzu w latach 2015-2016 wyniósł blisko 600 proc. W jego ocenie to efekt działania tzw. pakietu paliwowego. Stańczyk zapowiedział, że baza ta będzie wzmacniana zarówno przez wzrost wydajności, jak usprawnienie transportu kolejowego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, z początkiem 2018 r. planowana jest finalizacja połączenia OLPP, jako spółki przejmowanej z PERN. Powstanie wówczas jeden podmiot zarządzający jednocześnie transportem i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który na terenie kraju zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc.

Spółka tłoczy ropę naftową rurociągiem „Przyjaźń” z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu oraz do swojego Terminalu Naftowego, działającego jako hub morski przeznaczony na różne gatunki ropy.

Na podst. PAP