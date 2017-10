Do kiosku po bilet na pociąg

Od dzisiaj pasażerowie mogą kupić bilety na pociągi Polregio w blisko 800 salonikach prasowych Kolportera. Nowy kanał sprzedaży to kolejne udogodnienie wprowadzone dla pasażerów Polregio.

19 października Spółka Przewozy Regionalne, właściciel marki Polregio, rozszerzyła współpracę z firmą Teroplan, właścicielem serwisu e-podróżnik.pl oraz z firmą Kolporter, właścicielem sieci saloników prasowych. To przełomowe wydarzenie w historii Spółki, które wpłynęło na zwiększenie liczby stacjonarnych punktów sprzedaży biletów przewoźnika o blisko 800 lokalizacji.

Podejmując współpracę z Kolporterem oferujemy naszym pasażerom możliwość zakupu biletów w blisko ośmiuset salonikach prasowych, dokonując tym samym przełomu w skali kraju w kwestii podejścia do potrzeb klientów. Zwiększenie dostępności oferty POLREGIO to kluczowy element w strategii sprzedaży biletów przewoźnika. Saloniki Kolportera zlokalizowane są w centrach miast i miasteczek, co w radykalny sposób ułatwi korzystanie z naszych usług zwłaszcza tam, gdzie kas biletowych nie ma – powiedziała Anna Lenarczyk, Członek Zarządu-Dyrektor Handlowy Przewozów Regionalnych.