Morawiecki: zapełnimy lukę VAT na ponad 20 mld zł

W tym roku zapełnimy lukę VAT na kwotę ponad dwadzieścia miliardów złotych, a w przyszłym roku o kolejne dziesięć miliardów - mówił wicepremier Mateusz Morawiecki w czwartek w TVP Info. To jest, jak dodał, przejaw „przywrócenia powagi państwa”.

To co w Ministerstwie Finansów powiodło nam się zdecydowanie, to przywrócenie powagi państwa, potraktowanie instytucji państwa jako podstawowej wartości - mówił Morawiecki, który był w czwartek w TVP Info gościem Bronisława Wildsteina w programie „O co chodzi”.