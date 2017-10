Wzrosty w Europie

Na giełdach w zachodniej Europie wzrosty indeksów. Na rynkach więcej polityki niż danych makro. W USA otwarta droga do reformy podatków - podają maklerzy.

Amerykański Senat przewagą dwóch głosów (51 do 49) zatwierdził w czwartek wieczorem budżet federalny na 2018 rok. Głosowanie otworzyło drogę do rozpoczęcia prac nad priorytetową dla Republikanów ustawą o reformie podatków.

Biały Dom ocenił przyjęcie przez Senat ustawy budżetowej jako ważny krok w realizacji polityki wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy przez obecną administrację.

Przyjęta ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na obronę o 10 procent (z 580 mld w roku 2017 do 640 mld USD w roku 2018) oraz drakońskie cięcia w programach pomocy zagranicznej, opieki medycznej dla najstarszych Amerykanów - Medicare i dla najbiedniejszych - Medicaid.

„Budżet jeszcze będzie musiał być zatwierdzony przez Izbę Reprezentantów, ale w najbliższej perspektywie ta informacja będzie stanowić wsparcie dla notowań dolara” - ocenia Shinichiro Kadota, starszy strateg forex w Barclays Securities.

Trump we wtorkowym wystąpieniu w konserwatywnej Fundacji Heritage w Waszyngtonie przekonywał, że realizacja republikańskiej reformy systemu podatkowego to „jedyna taka szansa w życiu pokolenia”. Reforma spowoduje wzrost dochodów przeciętnej rodziny amerykańskiej o 4 tys. USD. rocznie i będzie „najlepszym prezentem na gwiazdkę”.

Tymczasem zbliża się ważna dla rynków finansowych chwila, gdy ogłoszony zostanie nowy prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

W czwartek prezydent USA Donald Trump spotkał się z obecną szefową Fed Janet Yellen, której kadencja na tym stanowisku zakończy się 3 lutego 2018 r.

Yellen jest na tzw. krótkiej liście kandydatów na fotel prezesa Fed, a oprócz niej także: obecny członek rady Fed Jerome Powell, Gary Cohn - dyrektor National Economic Council, były członek rady Fed Kevin Warsh i ekonomista ze Stanford University John Taylor.

Doradcy prezydenta USA wskazują, że Donald Trump, który powinien wskazać nowego szefa Fed do 3 listopada, w swoim wyborze przyszłego prezesa Fed „przechyla się” ku kandydaturom Taylora albo Powella.

W piątek na rynku mało danych makro - trzeba czekać do popołudnia. O 16.00 zostanie opublikowana informacja z amerykańskiego rynku nieruchomości - o sprzedaży domów na rynku wtórnym we IX.

Od 20.00 Loretta Mester, prezes Fed z Cleveland, bierze udział w dyskusji panelowej.

Rynki nie odpoczną w ciągu najbliższych godzin od polityki.

W Brukseli w piątek drugi dzień szczytu UE. Tematem rozmów będą propozycje szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska ws. nowej metody pracy państw unijnych. Tusk proponuje polityczne dyskusje w gronie szefów państw i rządów na najtrudniejsze dla UE tematy, aby odblokowywać sprawy, co do których brak porozumienia na niższym szczeblu. Odbędzie się też spotkanie przywódców 27 państw - bez brytyjskiej premier Theresy May.

W Niemczech rozmowy sondażowe o utworzeniu nowego rządu Angeli Merkel - od godz. 16.30. Po spotkaniach dwustronnych po raz pierwszy dojdzie do spotkania w gronie wszystkich potencjalnych koalicjantów: CDU, CSU, FDP i Zielonych. W wyborach parlamentarnych blisko cztery tygodnie temu blok partii chadeckich CDU/CSU odniósł zwycięstwo, jednak ze względu na słaby wynik (32,9 proc.) Merkel potrzebuje dwóch koalicjantów.

W piątek prezydent Austrii ma formalnie powierzyć misję utworzenia rządu 31-letniemu Sebastianowi Kurzowi po zwycięstwie jego Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) w niedzielnych wyborach parlamentarnych.

W Czechach zaś pierwszy dzień głosowania w wyborach do Izby Poselskiej. Sondaże wskazują na zwycięstwo współrządzącego obecnie centroprawicowego ruchu ANO, ale mandaty może uzyskać jeszcze siedem innych partii.

Kierowany przez byłego ministra finansów Andreja Babisza ANO może liczyć na ponad jedną czwartą głosów, Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CSSD) obecnego premiera Bohuslava Sobotki na ok. 15 proc., podobnie jak Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KSCM).

Babisz, który zajmuje drugie miejsce na liście najbogatszych Czechów i jest nazywany „czeskim Trumpem”, ustąpił w maju ze stanowisk wicepremiera i szefa resortu finansów pod naciskiem Sobotki, oskarżającego go o domniemane nadużycia podatkowe. Głosowanie w wyborach jest dwudniowe, pierwszego dnia lokale wyborcze będą czynne w godzinach 14-22, a w sobotę 8-14.

W niedzielę odbędą się zaś przedterminowe wybory do parlamentu w Japonii. Sondaże dają największe szanse urzędującemu premierowi S. Abe, który prawdopodobnie będzie kontynuować dotychczasową politykę gospodarczą.