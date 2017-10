Polska firma wyda 200 mln złotych na badania i rozwój

Do 2018 r. LPP zamierza zatrudnić ponad tysiąc pracowników oraz wydawać blisko 200 mln złotych rocznie w obszarze B+R (badania i rozwój). To sposób na zwiększanie globalnej konkurencyjności firmy, obecnej na 20 rynkach.

W 2016 r. wartość eksportu LPP, napędzanego przede wszystkim przez flagową markę Reserved, wyniosła 3 mld złotych. Gdańska firma planuje również inne inwestycje – do końca 2020 r. na rozwój sieci salonów w Polsce i za granicą wyda 1,5 mld złotych.

Już dziś w obszarze badań i rozwoju, LPP zatrudnia 1 200 osób oraz wydaje na ten cel przeszło 160 mln złotych rocznie. Mamy świadomość, że w globalnej gospodarce wartość dodana produktu, mająca swe źródło w kreatywności firm, jest najważniejszym elementem przewagi konkurencyjnej – mówi Marek Piechocki, założyciel i właściciel LPP. My tę wartość dodaną tworzymy tu, w Polsce, i eksportujemy ją dziś już do 19 krajów, w których obecne jest Reserved. W 2016 r. wartość naszego eksportu wyniosła 3 mld złotych. Te pieniądze wróciły do Polski i tutaj zostały zainwestowane – dodaje M. Piechocki.

Działania prorozwojowe LPP realizowane są w trzech podstawowych obszarach:

Nad badaniami i rozwojem produktu pracuje dziś 810 projektantów i innych osób zaangażowanych w przygotowanie produktu, które tworzą 40 tys. nowych projektów rocznie. Ponad 75 proc. z nich trafia następnie do produkcji. Drugi obszar związany jest z rozwojem doznań i doświadczeń zakupowych klientów. W Biurze Projektowym LPP w prace nad projektowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań wykorzystywanych w salonach poszczególnych marek zaangażowanych jest na co dzień 40 architektów i koordynatorów. Zespół ten wymyśla i testuje średnio 100 eksperymentalnych rozwiązań rocznie, wydatkując na ten cel ok. 10 mln złotych. Trzecie pole działań firmy to nowe technologie i rozwój form sprzedaży, głównie e-commerce. 250 programistów testuje i wdraża rozwiązania techniczne, mające podnieść skuteczność sprzedaży Reserved i innych marek w coraz szybciej zmieniających się realiach handlu detalicznego. Na ten cel LPP wydało w 2017 r. 60 mln złotych.

Chcemy, aby do końca 2018 r. nad różnymi projektami badawczo-rozwojowymi pracowało u nas 2 tys. osób – mówi M. Piechocki. To kreatywna siła, która trwale napędza rozwój LPP

i naszej flagowej marki Reserved, ale też całej polskiej gospodarki. Ci ludzie, tu w Gdańsku, Krakowie i Warszawie tworzą wartość, którą możemy zaoferować klientom nie tylko w Polsce, ale także na innych rynkach. To dlatego warto wspierać polskie produkty eksportowe – pieniądze z ich sprzedaży za granicą wzmacniają polskich producentów, a pośrednio polską gospodarkę. Dzięki temu tworzymy przecież miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów – dodaje Prezes LPP.

65 proc. wartości produktu, jakim jest Reserved powstaje w Polsce, w siedzibach LPP zlokalizowanych w Gdańsku, Krakowie i Warszawie. Składa się na to przede wszystkim wartość projektowania i przygotowania kolekcji, logistyki, marketingu, przygotowania i wdrożenia konceptów salonów czy standardów obsługi klienta, a także płacone przez LPP podatki, cła i innego rodzaju opłaty. Pozostałe 35 proc. wartości produktu powstaje w zakładach produkujących na zlecenie gdańskiej firmy zlokalizowanych obecnie w 15 krajach. To przede wszystkim wartość materiałów oraz samego uszycia produktu.

Poza obszarem B+R LPP inwestuje również w rozwój swojej sieci sprzedaży w Polsce i za granicą. Do końca 2020 r. firma zamierza wydać na ten cel 1,5 mld złotych. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i modernizacje istniejących sklepów oraz otwarcia nowych salonów. Przy działaniach inwestycyjnych związanych z utrzymaniem i rozwojem sieci sprzedaży LPP współpracuje z blisko 300 podwykonawcami, którzy łącznie zatrudniają 3 500 pracowników dedykowanych do współpracy z gdańską firmą. Wśród nich są firmy budowlane, biura projektowe, firmy stolarskie, montażowe oraz serwisowe. Z niektórymi z nich LPP współpracuje od blisko 20 lat.

Cenimy sobie długoletnią współpracę z naszymi partnerami – mówi Olimpia Patej, Dyrektor Działu Inwestycji LPP. Niektórzy zaczynali jako dwuosobowe firmy, a dziś zatrudniają ponad 100 pracowników. W ciągu ostatnich 7 lat wydaliśmy na rozwój naszej sieci salonów 3,5 mld złotych. Widać, że te środki przyczyniają się nie tylko do rozwoju LPP, ale budują również siłę małych i średnich polskich firm, z którymi na co dzień kooperujemy – dodaje O. Patej.

LPP/ as/