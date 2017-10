Polskie firmy podbijają świat

Dzięki wsparciu ze strony banków oraz Ministerstwa Rozwoju, które przygotowało nowoczesny system rozwoju eksportu, polskim firmom łatwiej odnieść zagraniczny sukces, pisze Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, w „Polskim Kompasie 2017”.

Według niego, wiele polskich przedsiębiorstw jest ukierunkowanych na eksplorowanie rynków międzynarodowych.

Po 27 latach od transformacji gospodarczej mamy już nie tylko pokaźną liczbę firm zdolnych do zdobywania zagranicznych rynków, w szybkim tempie także rośnie wśród nich wiedza o tym, jak odnieść sukces. Dzięki temu wartość polskiego eksportu jest dziś ponadtrzykrotnie większa niż wtedy, gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, a rok 2017 prawdopodobnie zakończy się rekordowym wzrostem eksportu: do niemal 200 mld euro – pisze Zbigniew Jagiełło.