10 do 15 mld zł ma kosztować reprywatyzacja

Ministerstwo Sprawiedliwości ocenia, że wprowadzenie dużej ustawy reprywatyzacyjnej będzie kosztować budżet państwa od 10 do 15 mld zł – czytamy w skutkach finansowych projektu ustawy o „zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.” czyli tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej.

Przyjmując określony w ustawie zakres podmiotów uprawnionych do skorzystania z projektowanego prawa rekompensaty, wstępnie przypuszcza się, że wejście w życie proponowanych zmian może skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 miliardów zł – czytamy w projekcie ustawy.

Projekt przewiduje, że minister finansów będzie ustalał sumę, przeznaczaną w budżecie na zaspokajanie praw związanych z rekompensatami, z Funduszu Rekompensacyjnego.

Ponadto kierując się koniecznością optymalnego zaspokajania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz efektywnego zarządzania długiem Skarbu Państwa przewiduje się działanie zgodnie, z którym Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki emitowania obligacji skarbowych, będących formą rekompensaty, ich jednostkową wartość nominalną, termin wykupu, stopę procentową lub sposób jej obliczania, wykaz okresów odsetkowych, dzień ustalenia prawa do świadczenia z tytułu obligacji oraz ograniczenia co do obrotu skarbowymi papierami wartościowymi na rynku pierwotnym i wtórnym – czytamy skutkach finansowych projektu.