KNF na straży stabilności

Trwałe i ugruntowane zaufanie klientów do systemu bankowego jest olbrzymią wartością. Z tego punktu widzenia należy z satysfakcją odnotować, że cechami charakteryzującymi polski system bankowy są: stabilność, wiarygodność, wypłacalność, rentowność oraz płynność, pisze na łamach najnowszej edycji „Polskiego Kompasu” Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Marek Chrzanowski przypomina, że solidne kapitały są gwarantem stabilności sektora, zapewniając bankom zachowanie wiarygodności na rynkach finansowych na wypadek zjawisk kryzysowych. Zwraca uwagę, że rozwojowi polskiego sektora bankowego sprzyja stabilne otoczenie makroekonomiczne, jakie zapewnia polska gospodarka, zwłaszcza w sytuacji rekordowo niskiego bezrobocia.

Ale też utrzymujące się środowisko niskich stóp procentowych zmusza banki do istotnej redukcji kosztów oraz do poszukiwania źródeł zysku innych niż marża odsetkowa, m.in. w sferze opłat i prowizji oraz oferowania nowych produktów. Banki dostosowały już swoją politykę cenową depozytów do środowiska niskich stóp procentowych. Zaostrzanie konkurencji na rynku kredytów prowadzi natomiast do akceptowania wyższego poziomu ryzyka – pisze Marek Chrzanowski.