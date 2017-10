Kongres 590 ze "Strefą start-upów"

Przygotowaniem „Strefy start-upów”, w ramach listopadowego Kongresu 590, zajmie się Fundacja Startup Poland - znana szerzej z corocznego badania „Polskie Start-upy”, od dwóch lat dokumentującego stan polskiej branży start-upowej. W specjalnej strefie zaplanowano szereg spotkań z przedstawicielami młodego i innowacyjnego polskiego biznesu.

Jak wskazała fundacja w piątkowym komunikacie, projekt zakłada serię spotkań pomiędzy start-upami oraz przedstawicielami korporacji, którzy będą uczestnikami Kongresu 590.

Jak wskazują organizatorzy, tego typu spotkania mają inicjować współpracę pomiędzy dwoma stronami debaty. W taki sposób, aby wspomóc rozwój nowych technologii i ułatwić przepływ nowinek technologicznych do świata biznesu. Wzajemne oddziaływanie na siebie tych dwóch dziedzin może przyczynić się do jeszcze szybszego rozwoju innowacyjności w Polsce - wyjaśniono w komunikacie.

Fundacja Startup Poland umożliwi uczestnikom Kongresu 590 kontakt ze start-upami oferującymi innowacyjne rozwiązania w obszarach zainteresowań firm. Spotkania odbędą się w ramach Startup Connectora - opracowanej przez Fundację formule szybkich spotkań one to one - powiedziała cytowana w komunikacie prezes Fundacji Startup Poland Julia Krysztofiak-Szopa.