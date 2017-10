Złote czasy deweloperów

Zwiększyła się zarówno liczba mieszkań na 1 tys. osób (wskaźnik najwyższy od 1991 r.), jak i przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na jedną osobę - pisze Maciej Jankiewicz prezes Polskiego Holdingu Nieruchomości w przygotowanym przez redakcję „Gazety Bankowej” rocznika gospodarczego „Polski Kompas 2017”.

I kwartał 2017 r. przyniósł wzrost sprzedaży o 23 proc. w porównaniu z I kwartałem 2016 r., który uznano za rekordowy pod względem sprzedaży na rynku nieruchomości. W okresie styczeń–czerwiec 2017 r. oddano do użytkowania 78,3 tys. mieszkań.

Podkreślić należy, że wskaźnik oddanych mieszkań osiągnął poziom 2,0 (liczba oddanych mieszkań na 1 tys. mieszkańców) i rośnie także popyt na kredyty hipoteczne, co związane jest z niską stopą procentową. Wpływ na tę sytuację niewątpliwie miał rządowy program „Mieszkanie dla Młodych”.

Jego zdaniem, niskie oprocentowanie lokat sprawia, że kupno mieszkania staje się atrakcyjną alternatywą inwestycyjną dla niskoprocentowych depozytów. Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że zyski z tego typu inwestycji, już po odliczeniu kosztów, są szacowane na 4–6 proc. rocznie. A to przynajmniej dwa razy więcej niż zysk z lokaty.

Ponadto inwestycja w nieruchomości jest postrzegana jako względnie bezpieczna i łatwo dostępna, co bez wątpienia wzmacnia popyt mieszkaniowy. W roku 2016 wg ekspertów na rynku pierwotnym w sześciu największych aglomeracjach 29 proc. mieszkań zakupiono w celach inwestycyjnych (w tym w Trójmieście 33 proc.), w znacznym stopniu bez wsparcia kredytem (72 proc. we Wrocławiu, 69 proc. w Warszawie, po 61 proc. w Łodzi oraz Poznaniu).

Pomimo to plasujemy się na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem liczby mieszkań przypadających na mieszkańca; w Polsce na tysiąc osób przypada 366 mieszkań przy średniej europejskiej 460. Eurostat w swoim raporcie na temat mieszkalnictwa obliczył, że na jednego Polaka przypada 1,1 pokoju – czytamy w Polskim Kompasie.

Zgodnie z takimi danymi Lion’s Bank szacuje, że potrzeba jeszcze 8 mln lokali, by udało się doścignąć średnią europejską (1,6). Deficyt co prawda zmniejsza się co roku, ale w dalszym ciągu istnieje duży potencjał rozwoju rynku deweloperskiego – konkluduje w artykule prezes PHN.