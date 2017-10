Pociągiem szybciej do Zakopanego

Polskie koleje zostaną w najbliższych latach gruntownie zmodernizowane. Pociągi będą jeździć szybciej, a węzły przesiadkowe mają być tworzone tam, gdzie są naprawdę potrzebne. W Krakowie przetestowano wczoraj inwestycję, na którą mieszkańcy miasta czekali od lat.

Łącznica kolejowa pomiędzy przystankiem Kraków Zabłocie i Kraków Krzemionki posłuży jednak nie tylko mieszkańcom stolicy Małopolski, ale także wszystkim podróżnym w Polsce, którzy korzystają z pociągu docierając w Tatry lub też tym, którzy jeżdżą na trasie Kraków Główny – Praga międzynarodowymi pociągami „Silesia” i „Cracovia”. Łącznica była od dawna wyczekiwaną inwestycją. Dzięki niej jadące z południa pociągi ominą stację Kraków Płaszów, co ucieszy zwłaszcza mieszkańców Skawiny, dla których bezpośredni dojazd do stacji Kraków Główny skróci się o około 20 minut. Otwarcie linii nastąpi na początku grudnia, po zakończeniu wszystkich niezbędnych odbiorów. Dziś przed południem odbył się pierwszy techniczny przejazd nowym odcinkiem, wziął w nim udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Budowa łącznicy to wydarzenie historyczne dla aglomeracji krakowskiej, skróci ona czas przejazdu z Krakowa do Skawiny i dalej do Zakopanego o około 15 minut. Jest w błędzie każdy, kto sądzi, że przed polskimi kolejami nie ma przyszłości. Cieszymy się, że inwestycje kolejowe idą sprawnie – powiedział dziennikarzom minister Adamczyk i zaprosił jednocześnie na otwarcie łącznicy za kilka tygodni.

Minister Adamczyk ma prawo odczuwać satysfakcję z ukończonej inwestycji, której budowa, choć zapoczątkowana jeszcze przez poprzedników, przypadła na lata 2015-2017, a więc na czas, kiedy to on stoi u sterów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Rozbudowa i modernizacji sieci kolejowej w Polsce jest jednym z najistotniejszych działaniach realizowanych przez resort min. Adamczyka.

W Krakowie, poza dwoma torami nowej łącznicy powstała też nowa stacja Kraków Podgórze, która będzie pełniła rolę jednego z najistotniejszych węzłów komunikacyjnych i przesiadkowych w mieście. Dwa tory odchodzą na zachód od linii kolejowej prowadzącej z Krakowa Głównego na Kraków Płaszów tuż za przystankiem Kraków Zabłocie. Tor północny zbudowano ponad torami linii kolejowej w kierunku Płaszowa. Wiadukty poprowadzone po łuku w kierunku południowo-zachodnim górują ponad dotychczasowymi terenami przemysłowymi, zlokalizowanymi na przedłużeniu ulicy Hetmańskiej, a następnie dokładnie nad środkiem skrzyżowania ulicy Wielickiej i alei Powstańców Wielkopolskich. Estakady kolejowe górują nad istniejącym układem drogowym, co jest w Polsce rzadkością. W najwyższym punkcie mają prześwit 14,5 m, a w najniższym 7,51 m. Każda z nich ma ponad kilometr długości. Ich koniec zbiega się z dotychczasową linią kolejową prowadzącą ze stacji Kraków Bonarka w kierunku Prokocimia. To właśnie w tym miejscu powstała stacja i węzeł Kraków Podgórze. Istniejący, znajdujący się kilkadziesiąt metrów poniżej nowych torów przystanek Kraków Krzemionki, zgodnie z zapowiedziami PKP PLK, zyska tę samą nazwę, co nowy przystanek Kraków Podgórze, aby ułatwić mieszkańcom komunikację w tym rejonie miasta.