Poczta Polska ćwiczyła działania nadzwyczajne

Od 10 do 20 października Poczta Polska uczestniczyła w ćwiczeniu taktyczno-specjalnym pk. POCZTA-17, którego celem było sprawdzenie zdolności współdziałania Wojskowej Poczty Polowej z komponentami wydzielonymi z Poczty Polskiej oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - podała PP.

Poczta Polska jest kluczowym elementem podsystemu niemilitarnego w ramach funkcjonującego w Polsce Systemu Obronnego Państwa. Jako jedyny operator pocztowy ma status przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, co w połączeniu z funkcją operatora wyznaczonego czyni Spółkę strategicznym partnerem Państwa w obszarze pozamilitarnych struktur obronnych państwa.

Poczta Polska będąc podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie łączności w sytuacjach nadzwyczajnych (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, mobilizacja, wojna), realizuje istotne zadania m.in. w zakresie funkcjonowania Wojskowej Poczty Polowej czy też udziału w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP.

Ćwiczenie zostało zorganizowane i przygotowane przez Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przy współpracy z Pocztą Polską oraz z Komendą Główną Policji.

W trakcie ćwiczenia realizowane były praktyczne zadania w zakresie wymiany wojskowych przesyłek jawnych i niejawnych, przy uwzględnieniu założonego scenariusza operacyjnego. Poczta Polska wydzieliła do ćwiczenia 6 Rozdzielni Poczty Polowej oraz 17 Punktów Wymiany Poczty Polowej na terenie całego kraju. Wydzielone komponenty Poczty Polskiej współdziałają z komponentami wydzielonymi z segmentu stacjonarnego oraz polowego Sił Zbrojnych RP.

Ćwiczenie jest prowadzone od 2009 roku, cyklicznie co dwa lata.

W ćwiczeniu brało udział blisko 80 pracowników Poczty Polskiej.

W czasie ewentualnego zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie działań wojennych to na Poczcie Polskiej będzie spoczywał odpowiedzialny obowiązek dostarczania różnego rodzaju przesyłek, od tych związanych z powołaniem żołnierzy do służby wojskowej czy też wezwań dla właścicieli świadczeń rzeczowych i osobistych (np. dla posiadaczy pojazdów i maszyn), przesyłek nadawanych i odbieranych przez komponenty Wojskowej Poczty Polowej, przez przesyłki pocztowe kierowane od żołnierzy broniących Ojczyzny do rodzin (i odwrotnie). Ostatni element należy też traktować jako ważny czynnik podnoszący morale żołnierzy.

W czasie ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny potencjał logistyczny i organizacyjny Poczty Polskiej, jej doświadczenie oraz zaangażowanie pracowników będą bardzo istotnym wsparciem potencjału Sił Zbrojnych RP. Z wyzwaniami oraz wysokimi oczekiwaniami w zakresie zapewnienia łączności pocztowej w czasie działań wojennych z pewnością nie poradzi sobie żaden inny operator. Skala i ilość nadawanych i dostarczanych przesyłek na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz innych uprawnionych podmiotów systemu bezpieczeństwa państwa (przy założeniu dużych ograniczeń z możliwości korzystania z systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych), może być w okresach najwyższych szczytów porównywalna do ilości, które Poczta Polska opracowuje i dostarcza na co dzień.

Źródło: materiały prasowe Poczty Polskiej