Innowacje ciągną na NewConnect

NewConnect pozwoli w przyszłości młodym firmom nie tylko na pozyskanie finansowania na dalszy rozwój, lecz również zaowocuje przenosinami na rynek główny GPW, pisze Michał Cieciórski, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w najnowszej, trzeciej edycji „Polskiego Kompasu”

Michał Cieciórski przypomina, że już dziesięć lat temu, gdy GPW uruchomiła projekt NewConnect, to właśnie sfinansowanie śmiałych planów rozwoju polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw stało się głównym zadaniem nowego rynku alternatywnego.

Twórcy NewConnect chcieli również się zmierzyć z wyzwaniem dotyczącym poszczególnych etapów życia firm z sektora MSP. - Małe i średnie przedsiębiorstwa zbyt często zatrzymują się na średnim poziomie rozwoju, nie zwiększając znacząco skali swego działania – pisze. Michał Cieciórski przytacza dane świadczące o tym, że rola NC rośnie: w 2007 r. na tym rynku były obecne 24 spółki o wartości 1,18 mld zł, dzisiaj natomiast NewConnect to 405 fiem o kapitalizacji sięgającej 9,85 mld zł.

Rynek NewConnect charakteryzuje się również dużą dywersyfikacją branżową notowanych spółek, choć z początku miał służyć głównie wsparciu firm innowacyjnych i technologicznych. Struktura branżowa na NewConnect jest rozproszona, dzięki czemu nie dochodzi do sytuacji, kiedy zła koniunktura jednej branży odbija się na wynikach całego rynku. To, że na NC odnalazły się także spółki z bardziej „tradycyjnych” sektorów, świadczy o uniwersalności rynku i jego dobrym dopasowaniu do potrzeb polskich przedsiębiorców, twierdzi Michał Cieciórski.

Według danych zebranych przez FESE, polski rynek alternatywny był w 2016 r. drugim, po Wielkiej Brytanii, największym tego typu w Europie pod względem liczby notowanych spółek. W naturalny sposób generował więc zainteresowanie poza granicami kraju, a jego zalety zostały docenione m.in. przez Bank Światowy, FESE, European Issuers czy European Private Equity & Venture Capital Association. Michał Cieciórski pisze w „polskim Kompasie”, że NC cieszy się też dużym zainteresowaniem w tych krajach, które nie zbudowały jeszcze swoich rynków alternatywnych i chciałyby się wzorować na polskim pomyśle budowy platformy finansowania dla małych i średnich firm.

