Byli pracownicy Ursusa dostaną pieniądze

Na mocy porozumienia NSZZ „Solidarność, Ursus przekaże milion zł., 218 pracownikom warszawskich zakładów, zwolnionych 6 lat temu, przed restrukturyzacją firmy. Pieniądze mają być przeznaczone na aktywizację zawodową i społeczną

Jak ocenił prezes Ursusa Karol Zarajczyk negocjacje nie były łatwe, ale udało się osiągnąć porozumienie.

W rozmowach brali udział również ministrowie z kancelarii premiera i prezydenta.

Maciej Małecki minister z kancelarii premiera ocenił, że to pierwsze i jedyne jak dotąd takie porozumienie strony społecznej i biznesu.

Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP powiedział podczas uroczystości podpisania porozumienia, że rozmowy przyniosły efekt oczekiwany przez byłych pracowników Ursusa.

Jest to widomy dowód na to, że warto rozmawiać i że te rozmowy przynoszą owoce, takie na które wszyscy czekamy. Oby to był przykład dla innych, że wtedy, kiedy mamy wspólny cel możemy go osiągnąć - dodał.