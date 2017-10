Polisa Link 4 z czujnikiem dymu

Link 4 przygotowało specjalną ofertę ubezpieczenia DOM. Każdy kto kupi polisę ze składką wynoszącą co najmniej 210 zł, otrzyma czujnik dymu firmy Orno or-dc-609. To urządzenie wysokiej jakości do monitorowania obecności dymu i wczesnego wykrywania pożaru.

Statystyki pokazują, że najwięcej pożarów zdarza się jesienią i zimą. Jest to czas dogrzewania mieszkań i domów różnego rodzaju piecykami, farelkami i grzejnikami. Państwowa Straż Pożarna przyznaje, że najczęstszą przyczyną pożarów domów jest nieprawidłowe korzystanie z pieców i grzejników. Mowa tutaj przede wszystkim o pozostawianiu urządzeń bez nadzoru oraz o urządzeniach nieprzystosowanych do ciągłej pracy np. kuchenek, ogrzewaczy pokojowych. Według statystyk urządzenia elektryczne każdego roku stanowią przyczynę ok 22 proc. pożarów.

Dlatego też warto pomyśleć o ubezpieczeniu mieszkania bądź domu. Polisa LINK4 DOM obejmuje m.in. ubezpieczenie od zdarzeń losowych. W wariancie podstawowym chroni w razie wystąpienia 23 zdarzeń m. in. pożaru, uderzenia pioruna, przepięcia, eksplozji, silnego wiatru, pękania mrozowego, dymu, sadzy i wandalizmu. Ubezpieczenie jest także dostępne w formule all risk.

A dodatkowo warto pomyśleć o czujkach dymowych.

LINK4 przygotował 10 tysięcy czujników do jesiennej sprzedaży polis mieszkaniowych. Taki czujnik fotoelektryczny wykrywa widzialny dym powstający w bezpłomieniowym, początkowym stadium pożaru. Gdy wykryje zagrożenie, czujnik zaczyna migać światłem ledowym i alarmuje syreną o głośności ok. 85 decybeli. Urządzenie można zamontować samodzielnie na suficie – mówi Agnieszka Wrońska, prezes LINK4.

Każdy może ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie wraz z rzeczami, które się w nim znajdują. Standardowa polisa obejmuje ochroną również stałe elementy takie jak okładziny podłóg i schodów, stolarkę drzwiową i okienną.

Ubezpieczeniem możemy objąć również rzeczy osobiste ubezpieczającego i domowników od rabunku poza miejscem zamieszkania: teczki, torby, portfele, dokumenty tożsamości, gotówkę, klucze do mieszkania, kosmetyki, okulary do kwoty 500 zł na terenie całego kraju.

Dodajmy, że razem z polisą mieszkaniową, która chroni nasze mienie, warto wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W wariancie podstawowym chroni ona domownika, gdy wyrządzi komuś szkodę np. zaleje mieszkanie sąsiadowi. W wariancie rozszerzonym ochrona działa również w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z amatorskim uprawianiem sportu. Wysokość odszkodowania jest pochodną sumy ubezpieczenia, która w OC może wynieść nawet 500 tysięcy zł.