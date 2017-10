O cenach mieszkań zadecyduje poziom stóp procentowych

Najbliższe miesiące będą dobrym momentem na zakup mieszkania, bo w 2018 r. ceny zaczną iść w górę ze względu na rosnące ceny gruntów, materiałów oraz usług budowlanych. Podwyżki te w naturalny sposób wpłyną na wzrost cen za 1 mkw. już w najbliższym czasie– uważa Michał Witkowski, dyrektor sprzedaży Skanska Residential Development Poland, cytowany w artykule Szymona Szadkowskiego na łamach wydawanego przez „Gazetę Bankową” rocznika „Polski Kompas 2017”

Zdaniem ekspertów to, czy dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym będzie kontynuowana także w 2018 r., zależy głównie od poziomu stóp procentowych – pisze Szymon Szadkowski z portalu wGospodarce.pl.

Obecna oferta utrzymuje się na stabilnym poziomie, w którym duża liczba wprowadzanych inwestycji jest wchłaniana przez stronę popytową na rynku. W efekcie jeżeli wysokość stóp procentowych się utrzyma, to w 2018 r. możemy się spodziewać podobnego poziomu sprzedaży co w obecnym roku. W przypadku inwestycji spełniających wymogi „MdM” będziemy mogli zaobserwować wzrost sprzedaży w tych projektach w I kwartale 2018 r., jednakże nie będzie to znaczący udział z perspektywy całego rynku – wyjaśnia Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w Dziale Projektów Mieszkaniowych Echo Investment.