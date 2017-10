PKN Orlen najlepszy na świecie nie tylko w paliwach

Raport Zintegrowany Grupy Orlen 2016 opublikowany online w polskiej i angielskiej wersji, a także sprawozdawczość finansowa spółki zostały nagrodzone w konkursie „The Best Annual Report 2016” - poinformował w piątek płocki koncern.

Jak podał PKN Orlen, spółka otrzymała nagrodę specjalną za najlepszy raport online, nagrodę specjalną za raport zintegrowany, wyróżnienie za wysoką jakość sprawozdawczości finansowej i tytuł „Best of The Best”, przyznawany firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie.

„Bardzo nas cieszy, że nasz raport zintegrowany został trzeci raz z rzędu uznany za najlepszy na polskim rynku. Potwierdza to, że utrzymujemy najwyższe standardy, wpisując się w światowe trendy w raportowaniu i komunikacji, co jest bardzo ważne dla naszych interesariuszy_” - powiedział prezes PKN Orlen Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie płockiego koncernu.

Jak dodał, „raportowanie zintegrowane to bardzo efektywna i skuteczna metoda komunikacji, pokazująca Grupę Orlen nie tylko w liczbach i sprawozdaniach, ale przede wszystkim w kontekście wpływu na otoczenie prowadzonej działalności„.

PKN Orlen przypomniał, że Raport Zintegrowany Grupy Orlen 2016, opublikowany jedynie online w polskiej i angielskiej wersji językowej, prezentuje m.in. działalność Grupy Orlen, jej model biznesowy, strategię i wyniki finansowe „z perspektywy najważniejszych grup interesariuszy„. Raport, jak zaznaczył płocki koncern, „uwzględnia kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności”.

Konkurs „The Best Annual Report 2016” odbył się już po raz 12. Jego organizatorem jest Instytut Rachunkowości i Podatków. Konkurs promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Uczestniczą w nim spółki z rynku regulowanego, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF/MSR oraz spółki z rynku alternatywnego, raportujące według Ustawy o Rachunkowości lub MSSF/MSR.

PKN Orlen to największy w Polsce podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, i jeden z największych w swej branży w Europie. Ostatnio spółka informowała, iż znalazła się na 43. pozycji w rankingu 250 największych firm energetycznych na świecie publikowanym przez S&P Global Platts, awansując w ciągu roku o 15 miejsc.

Michał Budkiewicz (PAP), sek