Rośnie sieć stacji PKN Orlen

Sieć stacji paliwowych należących do Polskiego Koncernu Naftowego Orlen powiększyła się na koniec trzeciego kwartału tego roku o 47 obiektów, rosnąc do 2757 punktów - poinformował płocki koncern.

Na największym rynku, na którym działa PKN, czyli w Polsce koncern na koniec września miał 1758 stacji, o jedną mniej niż przed rokiem. W Niemczech sieć powiększyła się o 7 stacji do 580. Najwięcej, bo 41 stacji przybyło w Czechach. To efekt włączenia do sieci stacji przejętych od austriackiego koncernu OMV. Na Litwie liczba stacji nie zmieniła się, PKN ma ich 25.

Jak podaje PKN Orlen, w ciągu roku koncern rozwijał na stacjach ofertę pozapaliwową otwierając w pierwszych trzech kwartałach kolejne 22 punkty Stop Cafe. Na koniec września funkcjonowały 1753 punkty, w tym 1552 w Polsce, 178 w Czechach i 23 na Litwie.

PAP, sek