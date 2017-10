Koleje stawiają na dostęp do morza

PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają do końca 2020 r. zrealizować tzw. program portowy, obejmujący porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu; będzie też zmodernizowana trasa Bydgoszcz - Trójmiasto. Wartość inwestycji to ok. 4 mld zł

Poprawa dostępu do portów morskich to cel PKP PLK. Dzięki inwestycjom zwiększy się przepustowość linii, skróci się czas przewozu ładunków i zwiększy się konkurencyjności przewozów towarowych.

PLK podpisały już umowy z wykonawcami projektów obejmujących poprawę dostępu kolejowego do portów w Gdańsku i Gdyni. Zakończenie tych prac zaplanowano na pierwszą połowę 2018 roku. Na lata 2020 -2022 zaplanowano realizację prac na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto. PLK podpisały umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla odcinków: Kościerzyna - Gdynia, Somonino-Kartuzy i Glincz-Kartuzy. Następnie będzie realizowana inwestycja o wartości blisko 900 mln zł do 2022 roku.

Jak wyjaśniają PLK, inwestycje wokół portów w Gdyni i Gdańsku oraz prace na trasie Bydgoszcz - Trójmiasto przyczynią się do poprawy warunków obsługi towarowych przewozów intermodalnych. Zwiększy to sprawność i bezpieczeństwo ruchu na liniach tworzących korytarz Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie. Poprawa połączenia Trójmiasto - Bydgoszcz będzie również korzystne dla pasażerów. Skróci się czas podróży, poprawi się punktualności pociągów i płynność prowadzenia ruchu.

„PKP Polskie Linie Kolejowe w obecnej perspektywie zakładają znaczącą poprawę dla przewozów towarowych. To m.in. dobre połączenie do bałtyckich portów i sprawne wyjazdy ze Śląska. Poprawa trasy Trójmiasto - Bydgoszcz zapewni zarówno sprawniejszy przewóz towarów jak i lepsze połączenia aglomeracyjne” - powiedział PAP Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Dzięki dobudowie dodatkowych torów oraz elektryfikacji odcinka Maksymilianowo - Gdynia Główna, na linii łączącej Bydgoszcz z Trójmiastem powstanie nowa możliwość - alternatywny korytarz dla transportu towarowego, obsługującego port morski w Gdyni. Takie rozwiązanie uwolni linię średnicową Gdynia - Gdańsk od ruchu towarowego i usprawni kolejową komunikację.

Jak zapewniają PKP PLK, efekty planowanych prac to wygodniejsza i szybsza podróż. Pociągi w relacji Kościerzyna - Gdynia Główna pojadą o ok. 16 minut krócej niż obecnie (czas skróci się z 1 godz. 16 min do ok. 1 godz.). Podobnie, dzięki dobudowie dodatkowych torów na najbardziej obciążonych odcinkach oraz podniesieniu prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/godz., o 15 minut skróci się czas dojazdu na trasie Gdynia Główna - Słupsk. O ok. 13 min skróci się czas podróży na trasie Szczecinek - Słupsk (z 1 godz. 49 min do ok. 1 godz. 36 min). Krócej o ok. 20 minut pojadą pociągi na trasie Grudziądz - Malbork (z 1 godz. 30 min do ok. 1 godz. 10 min). Szybciej o 10 minut pojadą pociągi w relacji Lębork - Łeba (z 42 min, do ok. 32 min).

PLK informują, że same tylko projekty za blisko 1,5 mld zł, których realizację przewidziano do 2020 roku, obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego. Projekty portowe obejmujące prace na liniach kolejowych w Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie zostały złożone w drugim naborze CEF (instrument „Łącząc Europę”). Efektem prac za 850 mln zł na stacji kolejowej Gdynia Port będzie dostosowanie parametrów infrastruktury do standardów sieci bazowej TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) dla ruchu towarowego poprzez kompleksową przebudowę torów (z możliwością wjazdu cięższych pociągów), możliwością obsługi pociągów o długości 740 m.

Podobne efekty zakłada kompleksowa modernizacja portów w Szczecinie i Świnoujściu. Planowane roboty budowlane obejmują swoim zakresem zarówno stację Szczecin Port Centralny jak i odcinki linii kolejowych bezpośrednio powiązane ze stacją, a także grupy terminala kontenerowego Ostrów Grabowski i stację Świnoujście wraz z powiązaną infrastrukturą.

Prace za ponad 600 mln zł zakładają m.in. kompleksową przebudowę układu torowego stacji Szczecin Port Centralny i Świnoujście (ok. 38 km torów), przebudowę systemu sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowę dwóch wiaduktów kolejowych, mostu kolejowego, elektryfikację linii.

Z kolei, w Gdańsku zmodernizowanych zostanie 46 km torów za blisko 600 mln zł na stacjach Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa, Gdańsk Wiślany.(PAP)

Łukasz Pawłowski (PAP)