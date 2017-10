Polacy coraz chętniej się zadłużają

We wrześniu 2017 r., w ujęciu wartościowym, udzielono więcej każdego rodzaju produktu kredytowego, w porównaniu z wrześniem 2016 r. - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej w komunikacie na temat sprzedaży kredytów w Polsce

Największy wzrost, informuje BIK, odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych (+4,7 proc.) oraz zaakceptowanej wartości limitów kredytowych w kontach osobistych (+4,4 proc.).

W ujęciu liczbowym wzrost w stosunku do września 2016 r. dotyczył limitów kredytowych (+4,1 proc.), kredytów konsumpcyjnych (+3,2 proc.) oraz kredytów mieszkaniowych (+1,8 proc.). Natomiast negatywną tendencję można zaobserwować w kartach kredytowych - spadła liczba wydanych kart kredytowych (-5,4 proc) - informuje BIK.

Dużo wyższe dynamiki w ujęciu wartościowym, a nie wolumenowym w okresie styczeń - wrzesień 2017 r. wynikają z faktu, ze banki i SKOK-i udzielają kredytów na wyższe kwoty i przyznają wyższe kwoty limitów. Liczba kredytobiorców praktycznie się nie zmienia i oscyluje wokół 15,1 mln osób - czytamy w komunikacie BIK.

Biuro dodaje, że wyniki sprzedaży wszystkich produktów kredytowych w ujęciu wartościowym w trzech kwartałach 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 r. mają dodatnie dynamiki.

Co przy nadal pozytywnych informacjach napływających z gospodarki, dobrych danych dotyczących kondycji dochodowej i sytuacji materialnej gospodarstw domowych, skłaniają nas do podtrzymania prognozy dotyczącej całego roku - głosi komunikat.

Prezentując szczegółowe dane BIK informuje, że we wrześniu 2017 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 615,6 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,7 mld zł. Stanowi to wzrost o 3,2 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 1,8 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2016 r.

Z kolei narastająco od początku 2017 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 5,23 mln kredytów na łączną kwotę 58,65 mld zł. Jest to mniej o 1,4 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 3,1 proc. w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.

We wrześniu 2017 r. banki udzieliły również, według BIK, łącznie 16,7 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 3,8 mld zł. Stanowi to wzrost o 1,8 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 4,7 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2016 r.

Narastająco od początku 2017 r. banki udzieliły łącznie 157,7 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 35,33 mld zł. Jest to więcej o 5,7 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 12,2 proc. w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r. - czytamy w komunikacie BIK.

We wrześniu 2017 r. wydano także 85,1 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 457 mln zł - dodaje BIK. „Stanowi to spadek o 5,4 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 3,2 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2016 r. - czytamy.

Od początku 2017 r. wydano 752,7 tys. kart na łączną kwotę 4,07 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 6,2 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 4,0 proc. w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.

BIK informuje także, że we wrześniu 2017 r. przyznano 53,2 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę przyznanych limitów 227 mln zł.

Stanowi to wzrost o 4,1 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 4,4 proc. w ujęciu wartościowym, w porównaniu do września 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. przyznano 460,7 tys. limitów na łączną kwotę 2,0 mld zł przyznanych limitów. Jest to więcej o 4,1 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 6,1 proc. w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie styczeń - wrzesień 2016 r. - głosi komunikat.

