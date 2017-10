Polska i Ukraina ws. Via Carpatia

Polska i Ukraina podpisały memorandum o współpracy przy budowie Via Carpatia

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister infrastruktury Ukrainy Wołodymyr Omeljan podpisali memorandum o współpracy przy projekcie budowy trasy Via Carpatia, podał resort

Podpisane dziś memorandum to potwierdzenie wsparcia dla projektu Via Carpatia ze strony naszego ukraińskiego partnera. To droga życia dla wszystkich państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Minister podkreślił, że poparcie ze strony Ukrainy umożliwi wpisanie trasy Via Carpatia do sieci transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T, co pomoże w finansowaniu inwestycji.

W lipcu Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Jak podkreślał wtedy Adamczyk, zwiększony limit finansowy pozwala na realizację nowych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w Polsce Wschodniej. Wskazał, że chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia.

SzSz PAP