Dobra passa GetBack

GetBack przedstawił wyniki finansowe za 3 kwartały 2017 roku. Przychody operacyjne w tym okresie wyniosły 542 mln zł, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r. Zysk netto za 3 pierwsze kwartały wyniósł 181 mln zł, jest to wzrost o 45 proc.

W opinii GetBack skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2017 roku są bardzo wyraźnym potwierdzeniem skuteczności realizowanego przez nas planu. Stabilny model biznesowy pozwala nam utrzymać wysoką dynamikę wzrostu takich pozycji jak przychody, cash EBITDA oraz zysk netto – powiedział Konrad Kąkolewski, prezes GetBack.

Spółka opublikowała raport okresowy za 3 kwartały 2017 roku. GetBack odnotował znaczący wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Przychody operacyjne wyniosły 542 mln zł – wzrost o 109 proc r/r. Cash EBITDA w bieżącym roku wynosi 374 mln zł. Wzrost wartości r/r wyniósł 119 proc. Zysk netto wyniósł 181,5 mln i był większy o 45,3% od wartości zanotowanej w analogicznym okresie w 2016 roku.

Jesteśmy w stanie generować wysokie wzrosty z odzysków. Przyrost wartości odzysków – środków uzyskanych z portfeli wierzytelnościami w prowadzonym przez GetBack procesie zarządzania wierzytelnościami, wynosi 867 mln zł – jest to wzrost o 74 proc. – mówił Kąkolewski.

Kąkolewski powtarzał, ze najważniejszą rzeczą dla firmy jest dotrzymywanie obietnic.

Utrzymujemy wysoką dynamikę nabyć portfeli wierzytelności w imieniu obsługiwanych funduszy adekwatnie do przyjętych założeń biznesowych – dodał.

Spółka poinformowała niedawno, że w 3 kwartałach 2017 r. odzyski z portfeli wierzytelności nabytych w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych oraz zarządzanych przez spółkę, w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności wyniosły 119%. Wartość powyżej 100% oznacza, że GetBack w danym okresie zrealizowała odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

Kąkolewski zwracał uwagę na wysoką efektywność operacyjną generującą wysoki poziom wyniku EBITDA wynoszącego 275 mln zł – jest to wzrost o 82 proc. r/r w trzech pierwszych kwartałach 2017 r.

Oczekiwana wartość przyszłych odzysków z portfeli wierzytelności funduszy własnych wynosi 5,5 mld zł.

Nie chcemy być windykacją. Chcemy skupić się na wyciąganiu ludzi z kłopotów. Windykacja dawno umarła – dodał prezes GetBack.

Kąkolewski zwrócił uwagę na to, że windykacja to psychologia ludzi. Bez zrozumienia tego ekspansja się nie uda. GetBack planuje wejść na rynek bułgarski ze względu na to, że jest to świeży rynek, który bardzo się otworzył.

Na pytanie kiedy poznamy politykę dywidendową Kąkolewski powiedział, że powinniśmy ją poznać w ciągu najbliższego miesiąca.