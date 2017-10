Kolejne inwestycje Guardian Glass w Polsce

W trzecim kwartale 2019 r. amerykańska firma Guardian Glass uruchomi w Częstochowie swój drugi zakład, wyspecjalizowany w produkcji szkła m.in. dla budownictwa. Pracę znajdzie ponad 150 osób. W poniedziałek oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie inwestycji wartej w sumie ok. 200 mln euro.

Nowa huta, która powstanie obok istniejącego zakładu, będzie specjalizować się w wyrobie szkła powlekanego i oraz szkła płaskiego typu float, wykorzystywanego m.in. w budownictwie. W poniedziałek inwestor uroczyście rozpoczął anonsowaną w maju i potwierdzoną w sierpniu br. inwestycję na terenie włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE).

Wybór Polski na miejsce kolejnej inwestycji Guardian Glass to dla nas duże wyróżnienie. Cieszy nas fakt, że mimo prowadzenia działalności w wielu krajach, już po raz trzeci firma zdecydowała się zainwestować u nas - po hucie szkła i Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, Guardian Glass wybuduje w Polsce nowy zakład - mówił Tadeusz Kościński, wiceminister rozwoju.

Jego zdaniem nowa inwestycja amerykańskiego koncernu w Polsce jest potwierdzeniem rosnącej siły polskiej gospodarki i docenieniem polskich pracowników, a także dowodem na to, że działania rządu w sferze przyciągania inwestycji przynoszą rezultaty. Kościński ocenił, że inwestycja Guardiana dobrze wpisuje się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która - jak mówił wiceminister - stawia przede wszystkim na inwestycje korzystające z najnowszych, inteligentnych rozwiązań technologicznych.

Szef częstochowskiej huty Guardiana Grzegorz Kuźnik zapowiedział, że oprócz budowy nowego zakładu, w przyszłym roku zmodernizowana będzie także istniejąca linia do produkcji szkła typu float, co w efekcie - wraz z nowym zakładem - spowoduje potrojenie zdolności produkcyjnych, z obecnych ok. 650 ton szkła na dobę do ponad 1,8 tys. ton, z czego ok. 1 tys. w nowym zakładzie, wyposażonym w zaawansowaną technologicznie linię do powlekania szkła.

W ramach inwestycji Guardian planuje też budowę dodatkowej linii kolejowej do transportu surowców, co ograniczy jego negatywny wpływ na środowisko - rocznie linia wyeliminuje ponad 16 tys. przejazdów ciężarówek z piaskiem.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przypomniał, że na terenie miasta znajdują się tereny włączone do dwóch specjalnych stref ekonomicznych: Katowickiej, gdzie działa m.in. Guardian oraz Mieleckiej. Ocenił, że łączna wartość inwestycji na terenach obu stref przekroczyła dotąd 1,5 mld zł, a łączne nakłady miasta m.in. na poprawę infrastruktury służącej inwestorom sięgnęły ponad 700 mln zł.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na rosnący popyt na szkło typu float, szkło powlekane oraz inne szkła przetwarzane - chodzi m.in. o szkło bezbarwne, szkło budowlane czy szkło na kolektory słoneczne. Nowy zakład w Częstochowie to - jak podała spółka - największa inwestycja kapitałowa prowadzona od podstaw w historii Guardian Glass. Budowa ma umocnić pozycję koncernu jako producenta produktów szklanych dla budynków mieszkalnych i komercyjnych w Europie.

Guardian Glass należy do wiodących światowych producentów szkła float, szkła powlekanego oraz szkła przetworzonego. W 25 fabrykach na świecie - w tym 10 w Europie, firma wytwarza szkło zarówno do zastosowań zewnętrznych - komercyjnych i mieszkaniowych, jak i do stosowania wewnątrz pomieszczeń, a także do celów transportowych i produktów technicznych.

Nowa inwestycja Guardiana w Częstochowie jest zlokalizowana na terenie KSSE, która - jak deklaruje jej prezes Janusz Michałek - zamknie 2017 r. liczbą ok. 40 pozyskanych projektów o rekordowej dla strefy wartości przeszło 3 mld zł. Dzięki nowym inwestycjom powstanie co najmniej 1,4 tys. miejsc pracy. Nowy projekt Guardiana w Częstochowie to jedna z największych pozyskanych w tym roku przez strefę inwestycji.

(PAP)