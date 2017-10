Branża leasingowa wzrasta w tempie dwucyfrowym

Polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości 47,9 mld zł w pierwszych dziewięciu miesiącach br., co oznacza wzrost o 12,9% r/r, podał Związek Polskiego Leasingu. Najczęściej firmy finansowały pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony, w strukturze rynku transakcje te stanowią 43,9%, środki transportu ciężkiego (26,7%), maszyny i urządzenia liczone łącznie z IT (27,7%).

Najnowsze dane ZPL pokazują, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o łącznej wartości niemal 50 mld zł. Ten wynik cieszy tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że klientami polskich leasingodawców są najmniejsze firmy. Analizy ZPL pokazują, że branża leasingowa 3/4 swoich usług kieruje do mikro i małych firm, a blisko połowa usług trafia do najmniejszych firm, czyli klientów o rocznych obrotach do 5 ml zł, mających najtrudniejszy dostęp do zewnętrznego finansowania - powiedział Andrzej Sugajski, dyrektor generalny.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r., klienci firm leasingowych najczęściej finansowali pojazdy lekkie - 43,9 % udział w rynku, maszyny i inne urządzenia - w tym IT oraz środki transportu ciężkiego tj. m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego. W omawianym okresie rzadziej finansowane były nieruchomości - 1,1% udział w rynku.

Od stycznia do końca września branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 21,1 mld zł, czyli o wartości 18,5%. większej niż przed rokiem, wówczas finansowanie wyniosło 17,8 mld zł.

Dynamika segmentu maszyn i urządzeń, liczonych razem z IT (po III kw. 2017 r.) wyniosła 19,4%, przy łącznym finansowaniu na poziomie 13,3 mld zł. Od stycznia do końca września 2017 r., branża leasingowa podpisała także nowe kontrakty, odnoszące się do środków transportu ciężkiego, o łącznej wartości 12,8 mld zł. Nowe kontrakty w zakresie finansowania , na koniec trzeciego kwartału 2017r., pozostały na zbliżonym poziomie do finansowania udzielonego w analogicznym okresie 2016 r.

Warto także zaznaczyć, że na koniec września, branża leasingowa odnotowała dodatnią, 9,5% dynamikę w zakresie finansowania nieruchomości. W przypadku tej ostatniej kategorii, łączna wartość nowych kontraktów wyniosła 0,5 mld zł.

Przedstawiciele firm leasingowych oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup środków trwałych, przy czym zdecydowanie najlepsze perspektywy rysują się - po raz kolejny - dla finansowania pojazdów lekkich.

(ISBnews)