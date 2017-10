To już pewne. Będzie więcej pieniędzy na wojsko

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), wydatki na obronę mają wynieść co najmniej 2% PKB w 2018 r., a a docelowo mają wzrosnąć do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r.

Według MON, nowelizacja ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost.

W 2018 r. mają one wynieść co najmniej 2% PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1% PKB, a docelowo - do minimum 2,5% PKB w 2030 r. Wiąże się to z ustaleniami państw NATO, podjętymi na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2% PKB (liczonych wg metodologii NATO, tj. w odniesieniu do budżetu roku bieżącego) - czytamy w komunikacie resortu.