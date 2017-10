Mniej Polaków się zadłuża, ale na większe kwoty

Zmienia się rynek pożyczek gotówkowych. Według prognoz, spadnie liczba kredytów zaciąganych na bieżące wydatki, natomiast wzrośnie kredytowanie większych wydatków, jak np. remont domu, wyposażenie mieszkania czy zakup samochodu. Szansą na wzrost rynku kredytów gotówkowych jest ich sprzedaż online. Pomóc ma w tym biometria – identyfikacja wizualna i głosowa – przewiduje Ewa Bednarz na łamach „Gazety Bankowej”

Z najnowszych danych BIK wynika, że wartość kredytów konsumpcyjnych od początku roku spadła o 2,3 proc. w ujęciu liczbowym i wzrosła o 3,1 proc. w ujęciu wartościowym. Poza tym w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 r. banki udzieliły o 5 proc. mniej kredytów niskokwotowych – do 4 tys. zł i o 1,3 proc. więcej kredytów powyżej 4 tys. niż w analogicznym okresie 2016 r.

– W ujęciu wartościowym relacja dynamiki wynosi odpowiednio minus 2,6 proc. dla kredytów niskokwotowych i plus 3,7 proc. dla kredytów powyżej 4 tys. zł – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Konkurencja nabiera siły

W ubiegłym roku liczba kredytów konsumpcyjnych również spadła – w porównaniu z rokiem 2015 – o 2,9 proc. Ich wartość jednak także rosła. To nie jest dobra informacja dla banków.

– W strategii każdego dużego banku ważne miejsce zajmują kredyty konsumpcyjnie, a zwłaszcza pożyczki gotówkowe. Kredyty zawsze były dla instytucji finansowych źródłem wysokich przychodów i nawet mimo tego, że poziom zwrotu z pożyczonego kapitału sukcesywnie malał, ich atrakcyjność jest nadal duża – mówi Wioletta Pawińska, kierująca Wydziałem Kredytów Konsumpcyjnych w Banku Millennium.

Ekspertka przypomina, że w latach 2005-2007 zadłużenie w kategorii pożyczek gotówkowych przyrastało rocznie o ponad 30 proc.

Teraz od kilku lat obserwujemy dość stabilny wzrost na poziomie ok. 7 proc. w skali roku. Jednak gdy spojrzymy na wszystkie kredyty konsumpcyjne łącznie, wzrost jest już o połowę niższy i bliski poziomowi rocznego wzrostu PKB Polski. Nieprzypadkowo przywołuję ten wskaźnik. Wydaje się bowiem, że swego rodzaju granicą wzrostu może być stosunek wartości udzielonych kredytów do wartości PKB oraz jego zmiana w czasie. Obserwowana zgodność co do poziomu wzrostu obu wartości wydaje się wyznaczać naturalną granicę wzrostu i w najbliższych latach nie należy spodziewać się istotnej zmiany tej dynamiki – tłumaczy Wioletta Pawińska.