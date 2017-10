UOKiK sprawdzi domy mediowe związane z TVN i Polsatem

Są sygnały z rynku, że udział domów mediowych związanych z dwiema największymi telewizjami komercyjnymi: Polsatem i TVN, może przekraczać 40 proc. - poinformował prezes UOKiK Marek Niechciał. Podkreślił, że UOKiK reaguje, jeśli doszło do nadużycia pozycji dominującej

Jak dodał, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bada tę kwestię.

Szef UOKiK wyjaśnił, że Urząd prowadzi sześć analiz rynku dotyczących mediów.

Najnowsze badanie dotyczy rynku reklamowego, którego częścią jest właśnie reklama telewizyjna” - powiedział. Dodał, że z sygnałów, które otrzymuje Urząd wynika, że w niektórych segmentach tej branży może występować duża koncentracja, co może prowadzić do zakłóceń konkurencji .

Jeśli spojrzymy na strukturę reklamy, to oprócz zleceniodawcy, który chce umieścić reklamę w konkretnym medium, jest też pośrednik. I to on właśnie może się różnie zachowywać - wskazał.