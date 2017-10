Czas na biznesowy podbój fińskiego rynku

W Helsinkach odbędzie się w środę polsko-fińskie Forum Gospodarcze, które ma zachęcić inwestorów do wspólnych przedsięwzięć oraz inwestycji, m.in. w projekty innowacyjne oraz związane z efektywnością energetyczną

Forum „Innowacyjne trendy i wyzwania przyszłości” otworzą wspólnie prezydent Andrzej Duda, który udał się do Finlandii z oficjalną wizytą (23-25 października) oraz fiński wicepremier i minister finansów Petteri Orpo. Organizatorami Forum są głównie polskie Ministerstwo Rozwoju i ambasada RP w Finlandii oraz fińska Agencja Promocji Handlu i Inwestycji Finpro w Helsinkach.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek radca minister Anna Pełka z ambasady RP, Forum cieszy się sporym zainteresowaniem - dotychczas zarejestrowało się blisko 100 fińskich firm i instytutów badawczo-rozwojowych. Dodała, że celem Forum jest wymiana doświadczeń oraz najnowszych trendów w polityce innowacyjności obu krajów oraz zaprezentowanie Polski jako miejsca, w którym powstaje dużo młodych, dynamicznych firm, w które warto zainwestować.

Do Finlandii na Forum przyjedzie grupa polskich startupów, które będą starały się znaleźć partnerów biznesowych oraz wymienić doświadczeniami z fińskimi firmami. Natomiast Polscy prezenterzy w Forum będą starali się zachęcić fińskich inwestorów nie tylko do inwestycji bezpośrednich w Polsce, ale także do inwestowania w venture capitals - wyjaśniła.

Jak powiedział PAP Petri Lintumaki z Finpro, zajmujący się sektorem usług i rozwiązań, które poprawiają efektywność energetyczną i użytkową budynków, dla fińskich przedsiębiorstw z tej branży Polska jest interesująca z dwóch powodów.

Po pierwsze - wskazał - Polska jest „bliskim rynkiem” ze względu na bliskość geograficzną i położenie w regionie Morza Bałtyckiego. Po drugie - dodał - w Polsce powstaje dużo nowych mieszkań oraz inwestycji biurowych, a także odnawia się stare budownictwo. Ponadto kładzie się szczególny nacisk na wygodę i użyteczność pomieszczeń, a przy tym w coraz większym stopniu na efektywność energetyczną. „Polskie potrzeby i fińska oferta wychodzą sobie naprzeciw” - podkreślił.

Z komunikatu zapowiadającego Forum wynika, że obszarem do inwestycji są także innowacyjne rozwiązania w zakresie ogrzewania i produkcji energii, które wpłynęłyby na obniżenie poziomu emisji szkodliwych dla środowiska gazów. Podkreślono, że polska polityka energetyczna jest w fazie rozwoju, a produkcja energii elektrycznej bazuje głównie na surowcach kopalnych.

Również sektor związany z gospodarką odpadami oraz ochroną zdrowia (np. modernizacja szpitali) jest oceniany przez organizatorów Forum jako potencjalny obszar fińskich inwestycji.

Od czasu wstąpienia Polski do UE wartość fińskich inwestycji bezpośrednich w naszym kraju zwiększyła się kilkukrotnie (do ok. 2 mld euro).

Jak poinformował PAP Santeri Eriksson z ambasady Finlandii w Warszawie, obecnie na polskim rynku aktywnie działa ok. 200 fińskich przedsiębiorstw. Zatrudniają ok. 30 tys. pracowników w Polsce i utworzyły około 70 hal produkcyjnych. Główne sektory, w jakich działa fiński biznes w Polsce, to czyste technologie, produkcja, przemysł chemiczny, leśny, przemysł budowlany, teleinformatyka i outsourcing. Największe firmy w Polsce to Fortum (energia), Fiskars (narzędzia), Nokia (telekomunikacja), Nordea (finanse), UPM Raflatac (branża etykiet), Cargotec (maszyny i urządzenia), Stora Enso (sektor papierniczy) i Patria (sektor zbrojeniowy).

Skala polskich inwestycji bezpośrednich w Finlandii jest mniejsza. W przeszłości znaczącym projektem była inwestycja firmy Can-Pack w miejscowości Hameenlinna (ok. 100 km na północ od Helsinek) związana z budową fabryki puszek do napojów. Fabryka rozpoczęła działalność w 2012 r.

Według Anny Pełki z ambasady RP polskie inwestycje w Finlandii są niewielkie i nie oddają potencjału ekonomicznego polskich inwestorów. „Brak polskiej aktywności inwestycyjnej w Finlandii wynika głównie z wysokich kosztów prowadzenia działalności w tym kraju” - przyznała.

Jak poinformował PAP Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Helsinkach, obecnie w Finlandii działają firmy Amica Wronki, Elektrobudowa i Scanpol Construction. W ostatnim czasie zapytania dotyczące rozpoczęcia działalności na fińskim rynku przez polskich przedsiębiorców dotyczyły branży budowlanej.

Z danych fińskiego Urzędu Celnego (Tulli) za 2016 r. wynika, że w ostatnich latach poziom wymiany handlowej między Finlandią a Polską systematycznie rośnie (w 2012 r. obroty wyniosły ok. 2,5 mld euro, a w 2016 r. - ok. 3 mld euro). Ostatnio Finlandia więcej towarów importowała z Polski niż eksportowała do naszego kraju.

W 2016 r. wartość fińskiego importu z Polski wyniosła blisko 1,6 mld euro (wzrost o 13 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim), co stanowiło niespełna 3 proc. udziału w fińskim imporcie i uplasowało Polskę na 10. miejscu na liście najważniejszych partnerów handlowych Finlandii. Finowie kupowali głównie aparaturę, maszyny i urządzenia elektryczne, produkty metalowe, rudy metali i złom, skóry surowe i futrzarskie, produkty medyczne i farmaceutyczne oraz sprzęt specjalistyczny dla przemysłu.

Wartość fińskiego eksportu do Polski w 2016 r. (1,4 mld euro) stanowiła 2,7 proc. całego wywozu towarowego Finlandii i utrzymała się na takim samym poziomie, jak rok wcześniej, plasując Polskę na 12. miejscu wśród najważniejszych partnerów handlowych Finlandii. Finowie sprzedawali głównie papier, tekturę, sprzęt specjalistyczny dla przemysłu, żelazo i stal, aparaturę, maszyny i urządzenia elektryczne.

W tegorocznym rankingu innowacyjności (European Innovation Scoreboard) dla 36 krajów europejskich opracowywanym przez Komisję Europejską Finlandia w grupie liderów innowacji zajmuje 4. miejsce, za Szwajcarią, Szwecją i Danią. Polska jako „umiarkowany innowator” plasuje się w dolnej części rankingu.

PAP SzSz