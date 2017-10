USA podejmuje walkę z gangami imigrantów

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Jeff Sessions ogłosił w poniedziałek na konferencji policji w Filadelfii, że walka z gangiem MS-13 będzie priorytetem grupy zadaniowej ds. przestępczości zorganizowanej resortu sprawiedliwości.

Sessions umożliwił ministerstwu prowadzenie działalności przeciwko gangowi na szerszą skalę przy użyciu zasobów federalnych.

„Oni będą teraz ścigać gang MS-13 z nową energią i determinacją (…) Tak, jak zwinęliśmy Ala Capone przy pomocy naszego prawa podatkowego, tak my użyjemy każdego dostępnego nam przepisu prawnego, by pozbyć się MS-13 z naszych ulic” - powiedział prokurator generalny na konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Szefów Policji.

Agencje federalne, takie jak: amerykański urząd podatkowy (Internal Revenue Service - IRS), FBI, Urząd Imigracji i Egzekwowania Ceł (Immigration and Customs Enforcement - ICE), Agencja ds. walki z narkotykami (Drug Enforcement Administration - DEA) będą ścigać MS-13 nie tylko za łamanie przepisów zabraniających posiadania i handlowania narkotykami, ale także za wymuszenia i bezprawne posiadanie broni palnej.

W latach wcześniejszych grupa zadaniowa mogła angażować się tylko w sprawy, w których pojawiał się wątek handlu narkotykami bądź prania brudnych pieniędzy. Zmiany w kompetencjach grupy zawarte w tegorocznym budżecie nadają grupie zadaniowej status priorytetowy w resorcie sprawiedliwości. Pozwoli jej to zaangażować się w większy zakres spraw związanych z gangiem MS-13, znanym także jako „Mara Salvatrucha”.

Minister podkreślił, że działalność gangu związana z handlem narkotykami pozostaje priorytetem jego departamentu, ale zobowiązał się do walki zarówno ze zjawiskiem nielegalnej imigracji, jak i napływem narkotyków do USA zza oceanu.

„Narkotyki zabijają więcej Amerykanów niż kiedykolwiek wcześniej, w dużej mierze dzięki potężnym kartelom narkotykowym i międzynarodowym gangom oraz nowym śmiertelnym opiatom jak fentanyl” - powiedział Sessions.

Prokurator generalny poinformował także o grantach dla policji i biur szeryfów: 200 tys. dolarów zostało przyznane instytutowi IACP (Institute for Police and Community Relations) na odbudowę zaufania i współpracy pomiędzy służbami mundurowymi a społeczeństwem; 5 mln dol. przeznaczono na szkolenia z szybkiego reagowania, które ma przygotować agencje rządowe na wypadek incydentów z użyciem broni palnej; 100 mln dol. w grantach zostanie wypłacone stanowym i lokalnym jednostkom policji, by można zatrudnic w nich więcej policjantów.

Gang MS-13 założyli w Kalifornii w latach 80. imigranci z Salwadoru. Jest dobrze zorganizowany, działa na obu wybrzeżach Stanów Zjednoczonych i w państwach Ameryki Środkowej. Jego członkowie są znani z ogromnego okrucieństwa. MS-13 zajmuje się między innymi przemytem narkotyków oraz handlem ludźmi.

